Аномальные морозы задержали сотню рейсов в Москве

В диспетчерских службах столичного авиаузла подчеркнули. что аэропорты Москвы работают, не допуская ухода самолетов на запасные аэродромы. Тем не менее, возможны кратковременные задержки рейсов, причем как на вылет, так и на прилет. Объясняется это необходимостью обработки взлетно-посадочных полос и самих лайнеров противообледенительными веществами. Ситуация осложняется тем, что в районах расположения столичных аэропортов температура воздуха продолжает опускаться."Наземные аэродромные службы переведены на усиленный режим работы", – цитирует "Интерфакс" представителя авиадиспетчерских службах столичного авиаузла. "Местами на аэродромах температура воздуха уже опустилась до отметки в минус 30 градусов и продолжает снижаться. Тем не менее, видимость достаточная для взлета и посадки. С этим нет проблем", – добавил он.
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В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»
Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»