"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге
4 февраля 2017, суббота, 18:46 – ИА СОЧИ-24
"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге
Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России. К офису главы ФБК в Северной столице в доме номер 33 на Вознесенском проспекте пришли около 10 человек – все они члены "Антимайдана". Активисты держат в руках плакаты с надписью "вор должен сидеть в тюрьме" и фотографией политика. По словам общественников, Навальный, объявивший в декабре прошлого года о своем намерении участвовать в президентской гонке-2018, не имеет права выдвигать себя в качестве кандидата. "Предвыборная кампания 2018 еще не стартовала, а он сам приговорен по нескольким уголовным делам, связанных с хищением и мошенничеством", – говорится на официальном сайте общественного движения. Ранее активисты уже проводили митинги у офиса ФБК В Москве. Общественники призвали блогера ответить по закону за свои действия, благодаря которым он стал фигурантом резонансного дела по хищениям денежных средств в "Кировлесе". Кроме того, "Антимайдан" призвал Навального раскрыть сведения о своих доходах. Тем не менее, глава ФБК до сих пор этого не сделал.
Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»
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Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»