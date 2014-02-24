"Антимайдан" проводит серию пикетов у офиса Навального
24 января 2017, вторник, 11:45 – ИА СОЧИ-24
"Антимайдан" проводит серию пикетов у офиса Навального
Общественное движение "Антимайдан" проводит сегодня серию одиночных пикетов у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Активисты держат в руках фото скандального блогера и таблички с надписью "Вор должен сидеть в тюрьме". Ранее в этом месяце возобновился судебный процесс против Навального по резонансному делу "Кировлеса". Обвинение намерено допросить более 40 свидетелей, которые могут сообщить новые факты о мошенничестве и коррупционных махинациях блогера. Как ожидается, приговор будет вынесен в начале февраля. Ранее общественники из "Антимайдана" призвали заявившего о своих президентских амбициях Навального для начала опубликовать сведения о доходах за 2015 год. В своем обращении активисты движения заявили, что если Навальный хочет побороться за высший государственный пост, то ничего не должен скрывать от своих потенциальных избирателей, быть с ними максимально честным и открытым. "В связи с тем, что господин Навальный называет себя борцом с коррупцией, может быть, он расскажет широкой общественности об источниках своих доходов за 2015 год?" – заявили общественники. По их мнению, отказ скандального блогера публично отчитываться о доходах является ничем иным, как попыткой влияния на судебный процесс по пересмотру дела "Кировлеса".
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»