Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию

17 февраля 2017, пятница, 11:59 – ИА СОЧИ-24



Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию

Последние несколько месяцев ознаменовались стремительным ухудшением отношений между Москвой и Минском на почве целого ряда споров и разногласий. Что привело к столь плачевной ситуации и как будут развиваться события в дальнейшем?В конце прошлого года стукнуло 25 лет с момента подписанияБеловежских соглашений, которые и дали старт российско-белорусским отношениям вих нынешнем виде. Несмотря на то что в те смутные времена Москва и Минскоказались по разные стороны границы, власти обеих стран осознавали необходимостьтесной кооперации друг с другом в силу целого ряда экономических игеополитических причин. А с приходом к власти в Белоруссии Александра Лукашенков 1994 году в отношениях двух государств и вовсе наступил, как тогда казалось,"медовый месяц".Логическим его продолжением стало подписание Москвой и Минскомв апреле 1996 года договора о создании Союзного государства. Предполагалось,что стороны постепенно организуют единое экономическое, валютное иоборонное пространство, это со временем станет предпосылкой для политического объединениядвух стран. Стоит отметить, на тот момент как президенту России БорисуЕльцину, так и Александру Лукашенко было выгодно подписание этого соглашения.Российский лидер путем запуска первого после распада СССР интеграционногопроекта намеревался набрать дополнительные очки и обойти в предвыборной гонке главного оппонента на предстоящих выборах – коммуниста ГеннадияЗюганова. А глава Белоруссии, в свою очередь, надеялся в дальнейшем возглавитьСоюзное государство.Однако сразу после подписания договора его реализациястолкнулась с рядом трудностей, прежде всего экономического характера. Так, ещев 1995-1996 годах Минск накопил задолженность в размере более миллиардадолларов за поставляемый в страну российский газ. Однако вскоре Москва"по-братски" списала эту колоссальную сумму. И несмотря на реальные,а не декларируемые дружеские шаги России, во многом именно"стараниями" белорусского руководства вопрос поставки энергоресурсовстал в дальнейшем настоящим краеугольным камнем в отношениях двух стран.Копившееся многие годы напряжение нашло выход в прошломгоду, когда Лукашенко в одностороннем порядке снизил оплату за российский газ.Москва, естественно, такой бесцеремонный шаг не оценила, к концу года выставивМинску долг в размере нескольких сотен миллионов долларов. Белорусский лидер,однако, не растерялся, в ультимативном и наглом тоне потребовав от Россииснизить и без того невысокие для Белоруссии цены на голубое топливо.Кроме критики энергетической политики Москвы, Минскнеоднократно выражал недовольство совместными с Россией интеграционнымипроектами. По словам некоторых официальных лиц белорусского государства, Москваякобы ущемляет права их страны в рамках Таможенного и Евразийского союзов.Однако в то же время, как выяснилось, Минск не стесняетсяпользоваться отсутствием таможенного контроля между двумя странами в своихкорыстных интересах. К примеру, в 2015 году Белоруссия поставила России в пятьраз больше яблок, чем вырастила на своей территории. Как заявили эксперты, такимобразом Минск в целях наживы решил направить в нашу страну запрещенныепродуктовым эмбарго европейскую продукцию. Глава Россельхознадзора СергейДанкерт, совершенно справедливо указавший Лукашенко на факт мошенничества, былнагло и бесцеремонно обвинен последним во лжи.Откровенно пробуксовывает и военное сотрудничество междудвумя странами. Так, в 2014-м Москва объявила об открытии в 2016 году базыроссийской авиации под Бобруйском. Стоит отметить, что ее созданиебыло предусмотрено в рамках развития Союзного государства. Затем в 2015 году президент Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании базы. Однакопроцесс затормозился из-за позиции белорусского лидера. Лукашенко резко сдалназад, заявив, что якобы никаких консультаций между Минском и Москвой на этотсчет не велось и ему по этому вопросу "ничего не известно".Таким образом, реализация проекта сорвалась именно из-за позиции Минска.Примечательно, что Россия на данный моментарендует несколько военных объектов на территории Белоруссии. Один из них– радиолокационная станция (РЛС) "Волга" рядом с Барановичами,которая обеспечивает слежение за пусками баллистических ракет стран НАТО на северо-западном направлении. При этом договор об арендевоенного объекта рассчитан до 2020 года. В сложившейся обстановке необходимоучитывать, что возможное дальнейшее ухудшение отношений между Минском и Москвойможет поставить под вопрос использование Россией этой РЛС посредством продлениясрока аренды.Кстати говоря, похожую ситуацию мы могли наблюдать всеголишь несколько лет назад в контексте российско-украинских отношений. Вовремена, когда Крым еще был в составе Украины, тамошние националисты ирадикальные либералы-западники настаивали на том, чтобы Черноморский флотРоссии покинул Севастополь после окончания срока аренды военно-морской базы в2017 году. К счастью, город воинской славы вернулся в состав нашей страны.Тем не менее Москве необходимо помнить об этом и на всякий случайиметь в виду возможность такого сценария, когда ситуация может повториться ужев контексте российско-белорусских отношений.Таким образом, в настоящий момент отношения России иБелоруссии переживают один из наиболее сложных этапов после распада СССР.Возникает вопрос: а что же дальше? Вероятнее всего, каких-то радикальныхизменений в отношениях двух стран в среднесрочной перспективе не произойдет,считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансовогоуниверситета Павел Салин. По его мнению, подобное охлаждение между двумя странамипроисходит уже не в первый раз. "Отношения то улучшаются, то ухудшаются,это – заезженная колея, к которой власти обеих стран уже привыкли", -сказал эксперт в комментарии корреспонденту Dni.Ru.Политолог утверждает, что точка невозврата может наступить,если Москва примет решение по пересмотру евразийского интеграционного проекта."Думаю, это возможно, но это не означает, что Россия откажется от этойполитики в принципе. Просто в таком случае она будет реализовываться уже не с прицеломна Запад, а в направлении на Восток", – полагает аналитик. При этом Салинотмечает, что в условиях кризиса отношений с Россией Лукашенко может попытатьсянайти союзника в лице Китая. "Однако китайцы очень жесткие и прагматичныепереговорщики, которые не терпят характерные для политики белорусского лидераколебательные позиции", – сказал он.Эксперт полагает, что Минск и в будущем будетпроводить политику лавирования между основными геополитическими игроками."Белоруссия не может выбрать какого-то одного союзника, ни Россию, ниЕвропу, ни кого-либо еще, поскольку это будет означать ее растворение в этомсамом союзнике", – уверен Салин. "Именно поэтому Лукашенко намерен и дальше в меру своих возможностей реализовывать стратегию "качелей", – резюмировал политолог.Тем не менее хотелось бы, чтобы рано или поздно белорусскиевласти все-таки перестали играть в увлекательную, но очень опасную игру "усиди надвух стульях". Как показывает пример соседней Украины, излишнее увлечениеэтой забавой может привести к весьма непредсказуемым и даже кровавымпоследствиям. Остается надеяться, что в Минске наконец осознают, чтоединственный путь к процветанию Белоруссии – это крепкие, надежные идействительно братские взаимоотношения с Москвой.

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