Арестованных офицеров ФСБ обвинили в связях с ЦРУ

31 января 2017, вторник, 18:45 – ИА СОЧИ-24



Арестованных офицеров ФСБ обвинили в связях с ЦРУ

Начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США. Высокопоставленные чекисты подозреваются в передаче секретной информации американским спецслужбам.Офицерам ФСБ, арестованнымпо делу о госизмене и хакерах, вменяют нарушение присяги. Якобы, они передаваликонфиденциальную информацию американской разведке.Пока неизвестно, напрямуюдействовали арестованные или через посредников, сообщает Ura.ru. Всегопо данному делу арестованы четыре человека, еще до восьми человекпроходят как соучастники. Обвинение в госизмене предъявлено толькочетверым, остальные могут ограничиться статусом свидетелей."Каждыйиз фигурантов занимался своим делом – кто-то разрабатывал и применял схемыкибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами", – передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что эти направления шлипараллельно и, как правило, не пересекались.Всю группу связывало то, что они были знакомы друг сдругом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.При этом подчеркивается, что главным в преступной цепочке был не старший подолжности и званию.Об арестеСергея Михайлова и сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова стало известно 25 января. Они находятся под стражей с начала декабря 2016 года.Отметим, что Лефортовский суд Москвы продлил до 8марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе ккомпьютерной информации и являющегося организатором хакерской группы"Шалтай-Болтай".Стало известно, что фигурантами уголовного дела овзломе аккаунтов российских чиновников и известных бизнесменов, помимоАникеева, стали еще пять человек. Среди них – Михайлов, Докучаев и Стоянов. В свою очередь адвокат по данному делу Иван Павлов заявил,что дело о госизмене, в рамках которого под арест были взяты сотрудники ФСБ и"Лаборатории Касперского", к деятельности "Шалтай-Болтая" отношения не имеет,передает RNS.

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