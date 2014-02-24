Армия Сенегала вторглась в Гамбию

Вооруженные силы Сенегала вторглись на территорию Гамбии. По официальным данным, солдаты будут поддерживать порядок в республике во время передачи власти от одного президента к другому, передает Reuters.Напомним, политический кризис в Гамбии начался после подведения итогов выборов президента республики, в которых победил представитель оппозиции Адам Барроу. Действующий глава государства Яйи Джамме отказался признавать результаты голосования, а за 24 часа до истечения полномочий ввел в стране чрезвычайное положение.
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Задержанного похитителя 12-летней оренбургской школьницы Юрия Тиунова проверили на причастность к другим преступлениям. Оказалось, что мужчина уже совершил злодеяния в 2011 году в отношении двух школьников в Пермском крае...»
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»