

Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем вчера, 22:16 Задержанного похитителя 12-летней оренбургской школьницы Юрия Тиунова проверили на причастность к другим преступлениям. Оказалось, что мужчина уже совершил злодеяния в 2011 году в отношении двух школьников в Пермском крае...»

Армия Сенегала вторглась в Гамбию вчера, 22:15 Вооруженные силы Сенегала вторглись на территорию Гамбии..»

В Москве трое в масках избили ребенка вчера, 21:45 В Москве в районе жилого дома на Волгоградском проспекте трое мужчин в масках напали на 9-летнего ребенка..»

Разработан сценарий убийства Трампа вчера, 21:45 Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»