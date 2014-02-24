Ассанж отказался ехать в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обещал сдаться американским властям, если они помилуют информатора организации Челси Мэннинг. Одним из последних указов уходящий с поста президента США Барак Обама сократил ей срок наказания до весны 2017 года. Этим Ассанж и объяснил отказ от экстрадиции. "Нет сомнений, что президент Обама сделал не то, чего добивался Ассанж. Ассанж заявлял, что Челси вообще не должна преследоваться, не должна отбывать десятилетия в тюрьме и должна быть отпущена немедленно", – цитирует "Газета.Ру" представителя WikiLeaks в США Барри Поллака.
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»