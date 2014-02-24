Атлета насмерть придавило 143-килограммовой штангой

В американском городе Анкени (штат Айова) в результате трагического происшествия скончался тяжелоатлет. Мужчина уронил на себя штангу во время выполнения упражнения.Вес снаряда составил 143 килограмма, передает Associated Press. Штанга упала на шею спортсмена: врачи, прибывшие на место происшествия, только подтвердили его смерть.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»