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Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

22 марта 2017, среда, 13:16 – ИА СОЧИ-24

Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
Зверское преступление произошло в подмосковном Раменском. Диспетчер аэропорта Внуково расправился с женой и дочерью, а затем поджег квартиру.
Трагедия разыгралась в квартире на Красноармейской улице.
По данным "Московского комсомольца", 50-летний авиадиспетчер убил 49-летнюю жену и 26-летнюю дочь, а затем поджег жилище и покончил с собой. Тела трех человек нашли пожарные. При осмотре трупов эксперты обнаружили ножевые ранения. В квартире также находилась 77-летняя женщина, которая и позвонила по телефону 01, сообщает Следственный комитет Подмосковья. Пенсионерка была срочно госпитализирована.Следователи попытались восстановить картину произошедшего. По предварительным данным, авиадиспетчер расправился с семьей, облил квартиру горючей жидкостью и поджег. Представитель подмосковного СК Елена Фокина предположила, что он убил жену и дочь в ходе ссоры, пишет
Lenta.ru.Сотрудники правоохранительных органов осматривают место трагедии, проводят комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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