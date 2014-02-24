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Автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна

20 января 2017, пятница, 08:15 – ИА СОЧИ-24

Автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна
Автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна

В Австралии, в центре Мельбурна, автомобилист совершил наезд на пешеходов. Он буквально протаранил толпу: в результате происшествия один человек погиб, порядка 20 получили ранения. Полиция перекрыла район, где произошла трагедия. Водитель арестован, сообщает "Газета.ru". Следователи полагают, что о теракте речь не идет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Министерстве экономического развития подготовили проект Стратегии пространственного развития России до 2030 года. Документ предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий – Дальнего Востока, Республики Крым и города Севастополь, а также создание макрорегионов...»

сегодня, 11:01
На севере Москвы зарезали пенсионера

В Москве в квартире на улице Стромынка было обнаружено тело 69-летнего мужчины, передает сетевое издание m24.ru..»

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