Бабушка сломала руку у Силуанова

26 января 2017, четверг, 13:46 – ИА СОЧИ-24



Бабушка сломала руку у Силуанова

Пенсионерка Евдокия Алексеевна поскользнулась и упала на дороге возле здания Министерства финансов. После чего, уже в приемной главы ведомства, у нее начала опухать рука.Евдокия Алексеевна вместе с супругом Анатолием Михайловичем подошли к зданию министерства 25 января в 16:00, сообщает "Московский Комсомолец". Пожилые жители Коломны заявили, что из-за плохой работы коммунальных служб дорога к ведомству была скользкая, что и привело к падению пенсионерки.На приеме у секретаря бабушка заметила, что боль усилилась и левая рука начала опухать. Медики забрали пострадавшую непосредственно из кабинета главы ведомства и доставили ее в травмпункт, где у нее диагностировали перелом лучевой кости. Пенсионерка намерена повторить визит в министерство после снятия наложенного на шесть недель гипса.Причиной поездки Евдокии Алексеевны в ведомство стало разбирательство с инспекторами Федеральной налоговой службы. Работник завода Анатолий Михайлович владел акциями производства и получил по ним доход. Он рассчитывал на налоговый вычет, однако сотрудники ФНС постановили, что в случае пенсионера вычет не положен.В конце 2016 года Евдокия Алексеевна в письменной форме обратилась за помощью к министру финансов Антону Силуанову, однако уже в 2017-м пенсионерке пришел ответ, что обращение было передано на рассмотрение в Федеральную налоговую службу России. Жительнице Коломны сложившаяся ситуация не понравилась, и она решила вместе с супругом нанести визит министру лично. Однако их планы нарушила скользкая дорога к ведомству.Отметим, что российские пенсионерки довольно часто идут на радикальные меры для решения проблем. Жительница Уфы Татьяна Меленчук в декабре 2016 года сломала ногу. После операции врачи сказали ей явиться повторно. Однако из-за отсутствия пандусов и неработающего лифта женщине пришлось буквально ползти по лестнице в кабинет на втором этаже на четвереньках. В результате главный врач больницы лишился должности.

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