Бабушка сломала руку у Силуанова

Пенсионерка Евдокия Алексеевна поскользнулась и упала на дороге возле здания Министерства финансов. После чего, уже в приемной главы ведомства, у нее начала опухать рука. Евдокия Алексеевна вместе с супругом Анатолием Михайловичем подошли к зданию министерства 25 января в 16:00, сообщает "Московский Комсомолец". Пожилые жители Коломны заявили, что из-за плохой работы коммунальных служб дорога к ведомству была скользкая, что и привело к падению пенсионерки.На приеме у секретаря бабушка заметила, что боль усилилась и левая рука начала опухать. Медики забрали пострадавшую непосредственно из кабинета главы ведомства и доставили ее в травмпункт, где у нее диагностировали перелом лучевой кости. Пенсионерка намерена повторить визит в министерство после снятия наложенного на шесть недель гипса.Причиной поездки Евдокии Алексеевны в ведомство стало разбирательство с инспекторами Федеральной налоговой службы. Работник завода Анатолий Михайлович владел акциями производства и получил по ним доход. Он рассчитывал на налоговый вычет, однако сотрудники ФНС постановили, что в случае пенсионера вычет не положен.В конце 2016 года Евдокия Алексеевна в письменной форме обратилась за помощью к министру финансов Антону Силуанову, однако уже в 2017-м пенсионерке пришел ответ, что обращение было передано на рассмотрение в Федеральную налоговую службу России. Жительнице Коломны сложившаяся ситуация не понравилась, и она решила вместе с супругом нанести визит министру лично. Однако их планы нарушила скользкая дорога к ведомству.Отметим, что российские пенсионерки довольно часто идут на радикальные меры для решения проблем. Жительница Уфы Татьяна Меленчук в декабре 2016 года сломала ногу. После операции врачи сказали ей явиться повторно. Однако из-за отсутствия пандусов и неработающего лифта женщине пришлось буквально ползти по лестнице в кабинет на втором этаже на четвереньках. В результате главный врач больницы лишился должности.
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Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»