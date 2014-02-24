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Бабушка сломала руку у Силуанова

26 января 2017, четверг, 13:46 – ИА СОЧИ-24

Бабушка сломала руку у Силуанова
Бабушка сломала руку у Силуанова
Пенсионерка Евдокия Алексеевна поскользнулась и упала на дороге возле здания Министерства финансов. После чего, уже в приемной главы ведомства, у нее начала опухать рука.
Евдокия Алексеевна вместе с супругом Анатолием Михайловичем подошли к зданию министерства 25 января в 16:00, сообщает "Московский Комсомолец". Пожилые жители Коломны заявили, что из-за плохой работы коммунальных служб дорога к ведомству была скользкая, что и привело к падению пенсионерки.На приеме у секретаря бабушка заметила, что боль усилилась и левая рука начала опухать. Медики забрали пострадавшую непосредственно из кабинета главы ведомства и доставили ее в травмпункт, где у нее диагностировали перелом лучевой кости. Пенсионерка намерена повторить визит в министерство после снятия наложенного на шесть недель гипса.Причиной поездки Евдокии Алексеевны в ведомство стало разбирательство с инспекторами Федеральной налоговой службы. Работник завода Анатолий Михайлович владел акциями производства и получил по ним доход. Он рассчитывал на налоговый вычет, однако сотрудники ФНС постановили, что в случае пенсионера вычет не положен.В конце 2016 года Евдокия Алексеевна в письменной форме обратилась за помощью к министру финансов Антону Силуанову, однако уже в 2017-м пенсионерке пришел ответ, что обращение было передано на рассмотрение в Федеральную налоговую службу России. Жительнице Коломны сложившаяся ситуация не понравилась, и она решила вместе с супругом нанести визит министру лично. Однако их планы нарушила скользкая дорога к ведомству.Отметим, что российские пенсионерки довольно часто идут на радикальные меры для решения проблем. Жительница Уфы Татьяна Меленчук в декабре 2016 года сломала ногу. После операции врачи сказали ей явиться повторно. Однако из-за отсутствия пандусов и неработающего лифта женщине пришлось буквально ползти по лестнице в кабинет на втором этаже на четвереньках. В результате главный врач больницы лишился должности.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов

Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»

сегодня, 16:29
За что мстила России "печенюшница" Нуланд

Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»

сегодня, 16:13
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Украинский депутат Антон Геращенко высказал претензии к российским журналистам. По мнению народного избранника, СМИ используют обидные для него фотографии, на которых он выглядит чрезмерно полным...»

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