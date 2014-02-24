Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?

24 марта 2017, пятница, 13:14 – ИА СОЧИ-24



Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?

Бабушка экс-депутата Дениса Вороненкова, погибшего 23 марта в центре Киева, рассказала об их отношениях. Последний раз пенсионерка видела внука в 2016 году во время его предвыборной кампании.Александра ПетровнаВороненкова видела внука редко. О его карьере и личной жизни 96-летняя пенсионерка узнавалаот родственников и соседей. Когда они виделись последний раз, Денис привез бабушке 20 тысячрублей. По ее словам, это былоперед Новым годом. Вороненкова не хочет, чтобы убитого внукахоронили в России. "Зачемон мне нужен? В Россию привозить я его буду... Зачем я его буду привозить? Он сомной не жил. Родственники пока об этом тоже ничего не говорили", – цитируетАлександру Петровну Life.ru.Бывший депутат навещал бабушку раз в несколькомесяцев и оставлял немного денег. Та распоряжалась средствами, как считаланужным: отдавала внукам и правнукам.О Марии Максаковой она почти ничего не знает: "На артистке, чтоль, женился какой-то... На Украину переехали, там у них мальчик появился,Ваня". Плохо отозваться о внуке пенсионерка не может. "Он со мной не жил, он меня не бил",заключила Александра Петровна.Напомним, что экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы 23 марта. По словам бывшего парламентария Ильи Пономарева, который тоже живет в Киеве, в этот день они должны были встретиться.

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