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Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?
24 марта 2017, пятница, 13:14 – ИА СОЧИ-24
Александра Петровна
Вороненкова видела внука редко. О его карьере и личной жизни 96-летняя пенсионерка узнавала
от родственников и соседей. Когда они виделись последний раз, Денис привез бабушке 20 тысяч
рублей. По ее словам, это было
перед Новым годом. Вороненкова не хочет, чтобы убитого внука
хоронили в России. "Зачем
он мне нужен? В Россию привозить я его буду... Зачем я его буду привозить? Он со
мной не жил. Родственники пока об этом тоже ничего не говорили", – цитирует
Александру Петровну Life.ru.Бывший депутат навещал бабушку раз в несколько
месяцев и оставлял немного денег. Та распоряжалась средствами, как считала
нужным: отдавала внукам и правнукам.О Марии Максаковой она почти ничего не знает: "На артистке, что
ль, женился какой-то... На Украину переехали, там у них мальчик появился,
Ваня". Плохо отозваться о внуке пенсионерка не может. "Он со мной не жил, он меня не бил",
–
заключила Александра Петровна.
Напомним, что экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы 23 марта. По словам бывшего парламентария Ильи Пономарева, который тоже живет в Киеве, в этот день они должны были встретиться.
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