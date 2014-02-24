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Бандера встал на пути Украины в Европу

6 февраля 2017, понедельник, 16:58 – ИА СОЧИ-24

Бандера встал на пути Украины в Европу
Бандера встал на пути Украины в Европу
До тех пор, пока на Украине не перестанут возносить на знамена образ Бандеры, ей закрыта дорога в Европу. Такое мнение высказал польский политик Ярослав Качиньский.
Лидер правящей в Польше партии "Закон и
справедливость" уверен в том, что если Украина будет и дальше строить свою
национальную идентичность на культе Степана Бандеры, то в Европу она не войдет.
Качиньский подчеркнул, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложно
превзойти, украинским националистам из ОУН-УПА это удалось" (организация
запрещена в России).
По словам политика, это – вопрос определенного выбора
Украины и он даже говорил об этом президенту страны. "Я ясно сказал
президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Мы
продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы", – отметил
Качиньский.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог и
теоретик украинского национализма. С приходом новой власти на Украине в 2014
году его имя и идеи восхваляются на государственном уровне. К примеру, в рамках
действующего в стране закона о декоммунизации, Московский проспект в Киеве был
переименован в проспект Бандеры. Также из украинского календаря исчез День защитников
отечества 23 февраля, а вместо него появился День защитника Украины, который
отмечается 14 октября. по официальной версии, в этот день празднуется Покров
Пресвятой Богородицы, который был важным днем для запорожских казаков. Но
тайный смыл переноса праздника заключается в другом – 14 октября традиционно
считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) –
военно-политического подразделения Организации украинских националистов,
основателем которой был Степан Бандера. Она действовавшая в основном на
территории Западной Украины в годы Великой Отечественной войны и ориентировалась
на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. ОУН
в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами вела активную борьбу
против советской власти.

Резкая критика националистических взглядов украинцев в
Польше неслучайна: с февраля 1943 года бандеровцы начали акцию по уничтожению
польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля
1943 года, когда отряды ОУН – УПА атаковали около польские города и села. Жертвами
стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти
события получили название Волынская резня. 22 июля 2016 года польский Сейм
назвал события 1943 года геноцидом. В Киеве такое решение назвали политически некорректным.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:14
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