Бандера встал на пути Украины в Европу

6 февраля 2017, понедельник, 16:58 – ИА СОЧИ-24



Бандера встал на пути Украины в Европу

До тех пор, пока на Украине не перестанут возносить на знамена образ Бандеры, ей закрыта дорога в Европу. Такое мнение высказал польский политик Ярослав Качиньский.Лидер правящей в Польше партии "Закон исправедливость" уверен в том, что если Украина будет и дальше строить своюнациональную идентичность на культе Степана Бандеры, то в Европу она не войдет.Качиньский подчеркнул, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложнопревзойти, украинским националистам из ОУН-УПА это удалось" (организациязапрещена в России).По словам политика, это – вопрос определенного выбораУкраины и он даже говорил об этом президенту страны. "Я ясно сказалпрезиденту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Мыпродемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы", – отметилКачиньский.Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог итеоретик украинского национализма. С приходом новой власти на Украине в 2014году его имя и идеи восхваляются на государственном уровне. К примеру, в рамкахдействующего в стране закона о декоммунизации, Московский проспект в Киеве былпереименован в проспект Бандеры. Также из украинского календаря исчез День защитниковотечества 23 февраля, а вместо него появился День защитника Украины, которыйотмечается 14 октября. по официальной версии, в этот день празднуется ПокровПресвятой Богородицы, который был важным днем для запорожских казаков. Нотайный смыл переноса праздника заключается в другом – 14 октября традиционносчитается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) –военно-политического подразделения Организации украинских националистов,основателем которой был Степан Бандера. Она действовавшая в основном натерритории Западной Украины в годы Великой Отечественной войны и ориентироваласьна использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. ОУНв сотрудничестве с немецкими разведывательными органами вела активную борьбупротив советской власти.Резкая критика националистических взглядов украинцев вПольше неслучайна: с февраля 1943 года бандеровцы начали акцию по уничтожениюпольского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля1943 года, когда отряды ОУН – УПА атаковали около польские города и села. Жертвамистали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Этисобытия получили название Волынская резня. 22 июля 2016 года польский Сеймназвал события 1943 года геноцидом. В Киеве такое решение назвали политически некорректным.

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