Банк РПЦ попал под мораторий

Центробанк ввел мораторий в отношении банка "Пересвет", ключевым акционером которого является Русская православная церковь. Выполнение требований кредиторов приостановлено, пишет "Газета.ru". "Банк России с 23 января 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "Пересвет", – сообщили на официальном сайте регулятора. Напомним, что временная администрация в банке была назначена еще 21 ноября 2016 года. Тогда же был введен первый мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину...»
Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»
Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»