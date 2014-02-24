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Банки просят Набиуллину спасти их от "Мира"

19 января 2017, четверг, 10:15 – ИА СОЧИ-24

Банки просят Набиуллину спасти их от "Мира"
Банки просят Набиуллину спасти их от "Мира"

Представители нескольких крупных банков подготовили письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Они просят не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карты платежной системы "Мир", сообщает "Коммерсантъ". В числе аргументов – противоречие такого подхода антимонопольному законодательству, разрушение платежной инфраструктуры и ограничение возможности граждан использовать свои деньги.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности...»

сегодня, 15:29
Российская модель трагически погибла на аттракционе

Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла на картинге в одном китайских парков аттракционов. Девушка скончалась после резкого столкновения со стеной...»

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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Российскую столицу ждет очередное испытание на прочность. Спасатели предупреждают: на Москву надвигается снегопад...»

сегодня, 15:00
Что иностранцы думают о крещенских купаниях

С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»

сегодня, 14:59
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сегодня, 14:45
Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной

Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»
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