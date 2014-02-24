Банки просят Набиуллину спасти их от "Мира"

Представители нескольких крупных банков подготовили письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Они просят не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карты платежной системы "Мир", сообщает "Коммерсантъ". В числе аргументов – противоречие такого подхода антимонопольному законодательству, разрушение платежной инфраструктуры и ограничение возможности граждан использовать свои деньги.
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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности...»
С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
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"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»
Верховная рада Украины разрешила допуск вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для проведения совместных учений в 2017 году. Соответствующий законопроект был подписан главой государства Петром Порошенко...»
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности...»
С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»