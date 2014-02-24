Барак Обама поел суши под конвоем

Во время семейного праздничного отдыха на Гавайях действующий президент США Барак Обама поужинал в японском ресторане Nobu в Гонолулу. Посетители заведения очень удивились такому гостю. За американским лидером проследовала его секретная служба, а на крыше ресторана находились снайперы, передает TMZ. Посещение Обамой заведения попало на видео. На кадрах заметно, что люди удивленно сопровождают взглядом президента и его конвой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»