Барбра Стрейзанд отчитала Трампа

19 января 2017, четверг, 19:28 – ИА СОЧИ-24



Барбра Стрейзанд отчитала Трампа

Американская актриса, певица и активистка Барбра Стрейзанд жестко раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа. Голливудская дива написала статью, в которой назвала лидера страны "невежественным, опрометчивым, безнравственным, глупым и бессердечным".Стрейзанд отметила, что Америкойруководили такие "гиганты", как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, ТеодорРузвельт, Франклин Рузвельт, Линдон Джонсон, Билл Клинтон и Барак Обама. Послекаждого имени президента актриса напомнила об их вкладе в жизнь страны."Теперь мы ждем Дональда Трампа, и я глубоко обеспокоена за нашу страну и мир.Он уже продемонстрировал насколько он опасен и непригоден", – цитирует СтрейзандThe Huffington Post.По словам актрисы, она уважает опытных политиков,служивших на благо США и стремившихся "улучшить и защитить республику". Причеми тех, с кем она лично была часто не согласна, но Трампа она уважать не может,поскольку он своим поведением "подвергает всех риску".Вместе с тем Стрейзанд напомнила о высказыванияхТрампа в адрес женщин, мигрантов, инвалидов. Она предположила, что политик ещене осознал долг президента, состоящий в том, чтобы попытаться объединить американцеви уважать их.Стрейзанд выразила надежду,что члены палаты представителей и сената сделают все, что в их силах, чтобыобеспечить в США "какое-то подобие правосудия", чтобы не подвергнуть мир ненужномуриску. Остальным актриса посоветовала сохранять бдительность."Это наше право и обязанность – защищатьсвои свободы и помочь нашимсогражданам", – заключила голливудская дива. Ранее Стрейзанд назвала "постыдной" критику Трампа в адресактрисы Мерил Стрип.Напомним, недавно в США разгорелся очередной скандал вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Голливудская актриса Мерил Стрип публично раскритиковала республиканца, который в ответ назвал ее фанаткой Хиллари.

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