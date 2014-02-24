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Барбра Стрейзанд отчитала Трампа
19 января 2017, четверг, 19:28 – ИА СОЧИ-24
Стрейзанд отметила, что Америкой
руководили такие "гиганты", как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Теодор
Рузвельт, Франклин Рузвельт, Линдон Джонсон, Билл Клинтон и Барак Обама. После
каждого имени президента актриса напомнила об их вкладе в жизнь страны.
"Теперь мы ждем Дональда Трампа, и я глубоко обеспокоена за нашу страну и мир.
Он уже продемонстрировал насколько он опасен и непригоден", – цитирует Стрейзанд
The Huffington Post.
По словам актрисы, она уважает опытных политиков,
служивших на благо США и стремившихся "улучшить и защитить республику". Причем
и тех, с кем она лично была часто не согласна, но Трампа она уважать не может,
поскольку он своим поведением "подвергает всех риску".
Вместе с тем Стрейзанд напомнила о высказываниях
Трампа в адрес женщин, мигрантов, инвалидов. Она предположила, что политик еще
не осознал долг президента, состоящий в том, чтобы попытаться объединить американцев
и уважать их.
Стрейзанд выразила надежду,
что члены палаты представителей и сената сделают все, что в их силах, чтобы
обеспечить в США "какое-то подобие правосудия", чтобы не подвергнуть мир ненужному
риску. Остальным актриса посоветовала сохранять бдительность.
"Это наше право и обязанность – защищать
свои свободы и помочь нашим
согражданам", – заключила голливудская дива. Ранее Стрейзанд назвала "постыдной" критику Трампа в адрес
актрисы Мерил Стрип.Напомним, недавно в США разгорелся очередной скандал вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Голливудская актриса Мерил Стрип публично раскритиковала республиканца, который в ответ назвал ее фанаткой Хиллари.
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