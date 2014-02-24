Барщевский о решении суда по выплатам ЮКОСу

Конституционный суд России разрешил не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсации в размере 1,9 миллиарда рублей, пишет "Газета.Ру". Специалисты пришли к выводу, что постановление Европейского суда по правам человека идет в разрез с нормами основного закона страны.Это решение в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM" прокомментировал полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский. "Мне лично приятно, что решение Конституционного суда очень во многом совпало с позицией правительства. Это свидетельствует о том, что позиция правительства была верной, и мы правильно понимаем Конституцию и конституционность тех или иных норм", – заявил он."Конституционный суд, по сути, повторил свою позицию 2005 года по делу ЮКОСа, напомнив свое толкование российской Конституции", – отметил Барщевский. Он добавил, что в оглашенном решении осталась "приоткрытая форточка" для возмещения финансового ущерба добросовестным акционерам компании, пострадавшим от незаконных действий менеджмента. Окончательное решение по этому вопросу может принять только правительство.
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»