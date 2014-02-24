Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил благотворителя Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза. Об этом глава ведомства написал на своей странице в социальной сети Facebook.Глинка была награждена медалью "За чистоту помыслов и благородство дел", передает "Газета.ru". Бастрыкин отметил, что СК продолжит активно сотрудничать с фондом, который возглавляла Доктор Лиза.
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Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»