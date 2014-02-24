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Бастующим шахтерам "Кингкоул" возвращают долги

21 декабря 2016, среда, 18:00 – ИА СОЧИ-24

Бастующим шахтерам "Кингкоул" возвращают долги
Бастующим шахтерам "Кингкоул" возвращают долги
Работникам обанкротившейся группы предприятий "Кингкоул" с 21 декабря возобновляют выплату долгов по зарплате. Этим займется "Региональная корпорация развития", сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Угольная компания "Алмазная" первой получит
выплаты за июнь 2015 года. Списки были предоставлены в октябре 2016 года
конкурсными управляющими и согласованы в областном Минтруде. В них включены
около тысячи человек, которые получат в общей сложности почти 14 миллионов
рублей. Как подчеркнул глава региона Василий Голубев, выплаты продолжатся и в
наступающем году.Напомним, в августе более 60 шахтеров "Кингкоул"
объявили голодовку из-за долгов по заработной плате. Общая сумма превышала 300 миллионов
рублей. Положенное за труд вознаграждение не получили 2,2 тысячи работников. После
вмешательства органов прокуратуры рабочим было выплачено свыше 137 миллионов рублей
долгов по зарплате.Теперь заработанное получат и остальные сотрудники. Кроме
того, по обращению правительства Ростовской области компании "Донуголь"
и "Шахтоуправление "Обуховская" безвозмездно отгрузили бывшим
работникам и пенсионерам предприятий-банкротов "Кингкоул" 400 тонн
угля. До конца года "Донуголь" отгрузит еще 300 тонн. В
благотворительной акции, за время которой раздадут свыше тысячи тонн топлива,
примет участие и "Шахтоуправление "Садкинское".В общей сложности топливо получат безвозмездно 900 бывших сотрудников
и пенсионеров "Кингкоул" – при том, что действующим законодательством
обеспечение пайковым углем работников приватизированных шахт не предусмотрено.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:30
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сегодня, 18:29
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сегодня, 17:46
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