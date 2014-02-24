Батурина вместе с дочерью приехала к умирающему Лужкову

23 декабря 2016, пятница, 17:15 – ИА СОЧИ-24



Батурина вместе с дочерью приехала к умирающему Лужкову

Елена Батурина и ее дочь прибыли в клинику, в реанимации которой врачи борются за жизнь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Для определения методов лечения экс-градоначальника был созван консилиум.Лучшие врачи одной из столичных клиник держат совет по поводу состояния здоровья Юрия Лужкова. Специалисты были созваны на консилиум сразу же, как только бывшего градоначальника доставили в больницу.Спустя 20 минут в клинику приехали жена Лужкова Елена Батурина и их общая дочь. Они ждут решения врачей, которые пытаются сделать все возможное, чтобы стабилизировать состояние Юрия Михайловича, передает Life.ru.Напомним, о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Сообщалось, что бывший градоначальник доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, бывший мэр Москвы потерял сознание, когда находился в библиотеке МГУ. Он принял сильнодействующий препарат, после чего неожиданно потерял сознание.Врачи подозревают, что у Лужкова резко упало давление. Не исключено, что это было вызвано обширным внутренним кровоизлиянием. Источники в медицинских кругах сообщали, что экс-мэр пережил клиническую смерть.Как писали Dni.Ru, госпитализация Лужкова попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как его ввозят на каталке в здание больницы.

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