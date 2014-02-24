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Батюшка распек блудницу Шурыгину

14 марта 2017, вторник, 14:01 – ИА СОЧИ-24

Батюшка распек блудницу Шурыгину
Батюшка распек блудницу Шурыгину
Международный проект "Батюшка онлайн" озвучил собственный взгляд на историю скандально известной 17-летней Дианы Шурыгиной. По мнению иерея Петра Гурьянова, порядочную девушку никто не захочет "осквернить".
Руководитель информационно-издательского отдела Мелекесской епархии РПЦ, служащий в Спасо-Преображенском соборе в Димитровграде (Ульяновская область) иерей Петр Гурьянов подробно ответил на вопросы пользователей по поводу истории Дианы Шурыгиной в группе "Батюшка онлайн". Священник подчеркнул, что 17-летняя девушка и изнасиловавший ее 21-летний Сергей Семенов стали жертвами "убийственной блудной машины". При этом Гурьянов добавил, что в этой истории велика роль самой Дианы. "Если дама сама не захочет, никто не посмеет ее осквернить. И даже самые отпетые блудники с порядочными девушками ведут себя достойно", – заявил священник в Instagram.Батюшка посоветовал всем стараться избегать "этой мерзкой блудной грязи". Диане и Сергею же порекомендовал покаяться и совершить воцерковление. Гурьянов также отметил, что большую роль в этой громкой истории сыграли родители молодых людей, которые не смогли воспитать их должным образом. "Эти горе-матери и отцы должны рыдать и каяться в грехах на исповеди, а не отношения выяснять и пиариться на ТВ. Эта вопиющая история еще раз доказывает, что наше общество окончательно перешло грань сумасшествия..." – заявил он. Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет. Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на девушку. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования Диана слишком расковано себя ведет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 15:46
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером

Миллионер из Великобритании Аарон Браун случайно убил своего друга. Это произошло, когда он катал товарища на собственной новой лодке...»

сегодня, 15:31
Найдены уникально бедные россияне

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец обозначила уникальное явление в социальной сфере. По ее словам, среди работающего населения страны есть бедные...»

сегодня, 15:15
Путин сообщил о болезни Медведева

Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии здоровья премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам главы государства, председатель правительства подхватил грипп...»

сегодня, 15:14
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В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»

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Девочка упала с карниза 8-го этажа в Москве

В Москве, в районе Северное Чертаново, девочка упала после прогулки по карнизу на восьмом этаже жилого дома, передает РЕН ТВ..»

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