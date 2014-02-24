Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки

15 февраля 2017, среда, 19:46 – ИА СОЧИ-24



Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что не получала официального уведомления об увольнении из академии имени Гнесиных. Также она сообщила, что уголовное дело на ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, с которым она бежала на Украину, полностью сфабриковано.Максакова рассказала о том, что не писала заявлениеоб увольнении. О возможной потере работы она якобы узналаот своих студентов.Однако певица и преподаватель не исключает, что руководство Гнесинкиможет уволить ее за прогулы. "Я никаких препятствий для того,чтобы продолжать работать, не видела. Ко мне был лом желающих. Мояработа со студентами – это форма христианской добродетели, потому чтоденьги я зарабатывала пением всегда", – цитирует Максакову "КоммерсантъFM".Певица также подчеркнула, что вотличие от Гнесинки, вМариинском театре и в Геликон-опере никто не сказал про нее "плохого слова",пообещав продолжить сотрудничество, сообщает "Московский комсомолец". Онасчитает, что больше всего ситуация ударила по ее "бедным студентам". "Этинесчастные люди теперь мне звонят и пишут в шоке от того, что с ними сделали.Их просто разорвали в течение одного дня!" – говорит Максакова."С моей стороны преподавание в Гнесинке было благотворительностью,ничтожные зарплаты, я там работала на полставки, хотя ко мне был большой потокжелающих, поэтому со многими я занималась вообще вне класса", – заявилапедагог. Она отметила, что вкладывала в эту работу всю душу. "Мой класс меня очень любил и это были взаимные чувства", – призналась певица.Оперная диваподчеркнула, что ее студенты делали огромные успехи, выигрывали международныеконкурсы и выступали на престижных сценах. По словам Максаковой, на ее занятияхцарила добрая атмосфера, без стрессов и паники. "Делает все это и.о. ректора, которая ждет сейчас своего переназначения. И вот эта женщина, которая меня умоляла заниматься со студентами, посчитала сейчас меня недостойной звания старшего преподавателя Гнесинской академии!.." – заявила певица. "Но это не по мне удар, мне-товсе равно. Это – удар по моим студентам. Вот в чем ужас. Я-то себе всегда найдуучеников. Так поступить – это не просто не педагогично, это варварство", -заключила Максакова.Максакова такжезаявила, что уголовное дело в отношении ее супруга Дениса Вороненкова,которого обвиняют в организации в 2011 году рейдерского захватаздания в центре Москвы, полностью сфабриковано. Она подчеркнула, что "этофельетон, чушь от начала до конца".На вопрос,собирается ли певица приезжать в Россию, экс-депутат ответила, что не намерена навсегда с ней расставаться. "Вотношении меня могут быть провокации, но с точки зрения закона я могу приезжатьв Россию. Я что, член семьи врага народа?" – заявила Максакова. По поводудальнейших планов она сказала кратко: "Планы у меня – я живу и радуюсь жизни".Также оперная дива рассказала, что ее друзья с пониманиемотнеслись к тому, что она сделала "естественный выбор в пользу семьи". Онаподчеркнула, что их с мужем отъезд на Украину не противоречит ее взглядам.

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