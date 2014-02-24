Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане

19 января 2017, четверг, 15:30 – ИА СОЧИ-24



Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности.20 января в Печерском районном суде Киева должно пройти судебноезаседание, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратурыУкраины о возможности проведения заочного досудебного расследования по делу огосударственной измене в отношении экс-президента Украины. Тем временем, самЯнукович присутствовать на этом заседании не собирается, но утверждает, что нераз приглашал киевских следователей в Ростов-на-Дону, где он сейчас проживает."Они отказываются допросить меня, хотя я неоднократнозаявлял, что готов рассказать о всех обстоятельствах тех трагических днейфевраля-марта 2014 года, сообщил им место своего проживания и настойчивоприглашал их приехать ко мне в Ростов", – сказал Виктор Янукович винтервью РИА Новости.Экс-глава Украины также сообщил, что у него до сих пор нет никакойинформации от украинской прокуратуры относительно преступлений, в которых егообвиняют. "Они не дали мне никакой информации об этом деле, не вручили мненикакого подозрения. Это требование украинских законов, конституции, и я ихсоблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры", -пожаловался Янукович.На прошлом судебном заседании в ноябре 2016 года экс-президентдавал показания по видеосвязи, но активисты запрещенного в России "Правогосектора" всячески пытались сорвать процесс, не дав властям доставить в судбывших бойцов "Беркута". Их, наравне с Януковичем, обвиняют вкровавых событиях на Майдане."Меня обвинили во всех смертных грехах прямо в деньтрагедии. Но вот прошло три года, а прокуратура не представила обществу ниединого доказательства моей вины в гибели людей", – сказал бывший лидер Украины.Янукович заявил, что он намерен обратиться к международныморганизациям и иностранным государствам с требованием провести международноенезависимое расследование событий 2014 года в центре Киева.9 декабря 2016 года Генеральная прокуратура Украины подтвердила,что Виктор Янукович является подозреваемым в деле о государственной измене.Защита экс-президента утверждает, что он не имеет статуса подозреваемого, таккак вручение подозрения "было ненадлежащим". Жертвами столкновений в Киеве в начале 2014 года стали десятки человек. Нынешняяукраинская власть считает ответственными за гибель людей Виктора Януковича и бойцовспецподразделения МВД "Беркут". Янукович и сотрудники"Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял,что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указаниевывести все подразделения милиции из Киева. Во время событий на Майдане ВикторЯнукович был вынужден покинуть Украину, сейчас он живет на территории России, вРостове-на-Дону.

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