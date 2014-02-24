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Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане

19 января 2017, четверг, 15:30 – ИА СОЧИ-24

Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане
Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности.
20 января в Печерском районном суде Киева должно пройти судебное
заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры
Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования по делу о
государственной измене в отношении экс-президента Украины. Тем временем, сам
Янукович присутствовать на этом заседании не собирается, но утверждает, что не
раз приглашал киевских следователей в Ростов-на-Дону, где он сейчас проживает.
"Они отказываются допросить меня, хотя я неоднократно
заявлял, что готов рассказать о всех обстоятельствах тех трагических дней
февраля-марта 2014 года, сообщил им место своего проживания и настойчиво
приглашал их приехать ко мне в Ростов", – сказал Виктор Янукович в
интервью РИА Новости.
Экс-глава Украины также сообщил, что у него до сих пор нет никакой
информации от украинской прокуратуры относительно преступлений, в которых его
обвиняют. "Они не дали мне никакой информации об этом деле, не вручили мне
никакого подозрения. Это требование украинских законов, конституции, и я их
соблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры", -
пожаловался Янукович.
На прошлом судебном заседании в ноябре 2016 года экс-президент
давал показания по видеосвязи, но активисты запрещенного в России "Правого
сектора" всячески пытались сорвать процесс, не дав властям доставить в суд
бывших бойцов "Беркута". Их, наравне с Януковичем, обвиняют в
кровавых событиях на Майдане.
"Меня обвинили во всех смертных грехах прямо в день
трагедии. Но вот прошло три года, а прокуратура не представила обществу ни
единого доказательства моей вины в гибели людей", – сказал бывший лидер Украины.
Янукович заявил, что он намерен обратиться к международным
организациям и иностранным государствам с требованием провести международное
независимое расследование событий 2014 года в центре Киева.

9 декабря 2016 года Генеральная прокуратура Украины подтвердила,
что Виктор Янукович является подозреваемым в деле о государственной измене.
Защита экс-президента утверждает, что он не имеет статуса подозреваемого, так
как вручение подозрения "было ненадлежащим". Жертвами столкновений в Киеве в начале 2014 года стали десятки человек. Нынешняя
украинская власть считает ответственными за гибель людей Виктора Януковича и бойцов
спецподразделения МВД "Беркут". Янукович и сотрудники
"Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял,
что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание
вывести все подразделения милиции из Киева. Во время событий на Майдане Виктор
Янукович был вынужден покинуть Украину, сейчас он живет на территории России, в
Ростове-на-Дону.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:45
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