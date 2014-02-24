Белорусские спасатели покорили интернет

Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее. "Прожить одну жизнь – спасти тысячи", – говорится в конце ролика. Отметим, что видеозапись приурочена ко Дню спасателя Беларуси.Пользователи Сети восхитились роликом. Они оценили как сюжет видеозаписи, так и атмосферную музыку. "МЧС РБ, вы что творите? Это слишком хороший ролик. Я привык смотреть только унылость с монтажом начала 2000-х годов и танцующими огнетушителями. Это слишком крутой ролик, вы вынудили даже подписаться на вас", – прокомментировал один из пользователей.
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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»