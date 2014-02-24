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Белый дом сотряс секс-скандал
6 апреля 2017, четверг, 09:30 – СОЧИ-24
Охранника задержали
в одном из отелей штата Мэриленд. Именно там он встречался с "ночной бабочкой".
Теперь мужчина временно отстранен от выполнения своих обязанностей, передает РИА ФАН.
"Сдал" сотрудника Белого дома
администратор отеля. Мужчина сообщил полицейским о "подозрительной активности" в
одном из номеров. Прибывшие на место стражи порядка задержали сотрудника Секретной службы, когда он вышел из
номера, в котором оставил проститутку, сообщает CNN со ссылкой на источник в
правоохранительных органах.Выяснилось, что
в тот день агент не находился при исполнении служебных обязанностей. Мужчина
лично сообщил о произошедшем своему начальству. Сотруднику Секретной службы
предъявили обвинения в домогательствах. Виновник секс-скандала был отправлен в административный
отпуск. Кроме того, ему временно ограничили допуск к секретной информации.
Отметим,
сотрудники Секретной службы США неоднократно оказывались в центре
скандалов. В ноябре 2013 года американский сенатор Рональд Джонсон сообщил о многочисленных случаях неподобающего
поведения агентов и руководства Секретной службы в как минимум 17 странах мира.
Как писали Dni.ru, в результате внутреннего расследования в Секретной службе США в
отношении двух сотрудников службы были применены меры дисциплинарного
взыскания. Игнасио Самора и Тимоти Барраклоу по
итогам служебной проверки были сняты с прежних постов из-за того, что в их служебных мобильных
телефонах были обнаружены послания сексуального характера одной из подчиненных.
Источник:
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