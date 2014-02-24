Белый дом сотряс секс-скандал

6 апреля 2017, четверг, 09:30 – СОЧИ-24



Белый дом сотряс секс-скандал

Сотрудник Секретной службы США, который отвечает за охрану вице-президента США Майкла Пенса, стал виновником секс-скандала. Мужчину уличили в связи с проституткой.Охранника задержалив одном из отелей штата Мэриленд. Именно там он встречался с "ночной бабочкой".Теперь мужчина временно отстранен от выполнения своих обязанностей, передает РИА ФАН."Сдал" сотрудника Белого домаадминистратор отеля. Мужчина сообщил полицейским о "подозрительной активности" водном из номеров. Прибывшие на место стражи порядка задержали сотрудника Секретной службы, когда он вышел изномера, в котором оставил проститутку, сообщает CNN со ссылкой на источник вправоохранительных органах.Выяснилось, чтов тот день агент не находился при исполнении служебных обязанностей. Мужчиналично сообщил о произошедшем своему начальству. Сотруднику Секретной службыпредъявили обвинения в домогательствах. Виновник секс-скандала был отправлен в административныйотпуск. Кроме того, ему временно ограничили допуск к секретной информации.Отметим,сотрудники Секретной службы США неоднократно оказывались в центрескандалов. В ноябре 2013 года американский сенатор Рональд Джонсон сообщил о многочисленных случаях неподобающегоповедения агентов и руководства Секретной службы в как минимум 17 странах мира.Как писали Dni.ru, в результате внутреннего расследования в Секретной службе США вотношении двух сотрудников службы были применены меры дисциплинарноговзыскания. Игнасио Самора и Тимоти Барраклоу поитогам служебной проверки были сняты с прежних постов из-за того, что в их служебных мобильныхтелефонах были обнаружены послания сексуального характера одной из подчиненных.

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