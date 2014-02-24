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Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой
21 февраля 2017, вторник, 16:31 – ИА СОЧИ-24
Фрауке Петри признала, что была в Москве и встречалась с
российскими политиками. Причем представители АдГ прибыли целой делегацией
и ни от кого не скрывались. Тем не менее факт российского вояжа лидера партии для ее коллег оказался сюрпризом.Все дело, видимо, в том, что визит был краткосрочным. Как
пишет немецкий таблоид Bild, еще утром Петри на запрос издания ответила, что находится
в Берлине – а всего через несколько часов подтвердила информацию о встрече
делегации в Москве. По данным "осведомленных источников в партийных
кругах", в поездке ее сопровождал Юлиан Флак из правления АдГ. К вечеру 20
февраля лидер партии действительно снова была в Берлине и принимала участие в
мероприятии немецкого информационного агентства.Сообщение о визите делегации АдГ во главе с лидером
Фрауке Петри появилось накануне на сайте Госдумы России. Вечером 20 февраля
Петри признала, что была в Москве на встрече с председателем Госдумы Вячеславом
Володиным, а также лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Партнеров главы АдГ по
переговорам издание называет "крайне спорными". В первую очередь, утверждает
Bild, эта характеристика
относится к Вячеславу Володину. Авторы почему-то называют спикера парламента
"бывшим руководителем аппарата правительства России". Он с мая 2014
года состоит в санкционном списке Евросоюза и не имеет права въезжать в
Германию и другие страны. Вина Володина в том, что он "активно участвовал
в последней предвыборной кампании Путина", а также считается одним из
основных сторонников антизападного курса в российской политике.Кроме Володина, на встрече с делегацией АдГ присутствовали
лидер ЛДПР Владимир Жириновский и его коллега, председатель комитета Госдумы по
международным делам Леонид Слуцкий. Как отмечали российские агентства, обсуждались
вопросы сотрудничества региональных парламентов, межпартийного сотрудничества,
а также развитие контактов молодежных организаций.Кроме того, стало известно, что муж Петри Маркус Претцель,
который является председателем АдГ в земле Северный Рейн – Вестфалия, принял
приглашение посетить конференцию в Крыму за счет российского фонда.
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