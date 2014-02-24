ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

21 февраля 2017, вторник, 16:31 – ИА СОЧИ-24

Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский.
Фрауке Петри признала, что была в Москве и встречалась с
российскими политиками. Причем представители АдГ прибыли целой делегацией
и ни от кого не скрывались. Тем не менее факт российского вояжа лидера партии для ее коллег оказался сюрпризом.Все дело, видимо, в том, что визит был краткосрочным. Как
пишет немецкий таблоид Bild, еще утром Петри на запрос издания ответила, что находится
в Берлине – а всего через несколько часов подтвердила информацию о встрече
делегации в Москве. По данным "осведомленных источников в партийных
кругах", в поездке ее сопровождал Юлиан Флак из правления АдГ. К вечеру 20
февраля лидер партии действительно снова была в Берлине и принимала участие в
мероприятии немецкого информационного агентства.Сообщение о визите делегации АдГ во главе с лидером
Фрауке Петри появилось накануне на сайте Госдумы России. Вечером 20 февраля
Петри признала, что была в Москве на встрече с председателем Госдумы Вячеславом
Володиным, а также лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Партнеров главы АдГ по
переговорам издание называет "крайне спорными". В первую очередь, утверждает
Bild, эта характеристика
относится к Вячеславу Володину. Авторы почему-то называют спикера парламента
"бывшим руководителем аппарата правительства России". Он с мая 2014
года состоит в санкционном списке Евросоюза и не имеет права въезжать в
Германию и другие страны. Вина Володина в том, что он "активно участвовал
в последней предвыборной кампании Путина", а также считается одним из
основных сторонников антизападного курса в российской политике.Кроме Володина, на встрече с делегацией АдГ присутствовали
лидер ЛДПР Владимир Жириновский и его коллега, председатель комитета Госдумы по
международным делам Леонид Слуцкий. Как отмечали российские агентства, обсуждались
вопросы сотрудничества региональных парламентов, межпартийного сотрудничества,
а также развитие контактов молодежных организаций.Кроме того, стало известно, что муж Петри Маркус Претцель,
который является председателем АдГ в земле Северный Рейн – Вестфалия, принял
приглашение посетить конференцию в Крыму за счет российского фонда.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

сегодня, 18:30
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

сегодня, 18:14
В Москве возмутились русофобом Трампа

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

сегодня, 17:59
Порошенко рисуется перед Трампом

Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»

сегодня, 17:45
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках

Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками...»

сегодня, 17:44
Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП..»

сегодня, 16:44
Киев испугался экологической катастрофы

Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»

сегодня, 16:31
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

сегодня, 18:30
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

сегодня, 18:14
В Москве возмутились русофобом Трампа

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

сегодня, 17:59
Порошенко рисуется перед Трампом

Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»

сегодня, 17:45
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках

Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками...»

сегодня, 17:44
Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП..»

сегодня, 16:44
Киев испугался экологической катастрофы

Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»

сегодня, 16:31
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.