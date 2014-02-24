Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

21 февраля 2017, вторник, 16:31 – ИА СОЧИ-24



Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский.Фрауке Петри признала, что была в Москве и встречалась сроссийскими политиками. Причем представители АдГ прибыли целой делегациейи ни от кого не скрывались. Тем не менее факт российского вояжа лидера партии для ее коллег оказался сюрпризом.Все дело, видимо, в том, что визит был краткосрочным. Какпишет немецкий таблоид Bild, еще утром Петри на запрос издания ответила, что находитсяв Берлине – а всего через несколько часов подтвердила информацию о встречеделегации в Москве. По данным "осведомленных источников в партийныхкругах", в поездке ее сопровождал Юлиан Флак из правления АдГ. К вечеру 20февраля лидер партии действительно снова была в Берлине и принимала участие вмероприятии немецкого информационного агентства.Сообщение о визите делегации АдГ во главе с лидеромФрауке Петри появилось накануне на сайте Госдумы России. Вечером 20 февраляПетри признала, что была в Москве на встрече с председателем Госдумы ВячеславомВолодиным, а также лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Партнеров главы АдГ попереговорам издание называет "крайне спорными". В первую очередь, утверждаетBild, эта характеристикаотносится к Вячеславу Володину. Авторы почему-то называют спикера парламента"бывшим руководителем аппарата правительства России". Он с мая 2014года состоит в санкционном списке Евросоюза и не имеет права въезжать вГерманию и другие страны. Вина Володина в том, что он "активно участвовалв последней предвыборной кампании Путина", а также считается одним изосновных сторонников антизападного курса в российской политике.Кроме Володина, на встрече с делегацией АдГ присутствовалилидер ЛДПР Владимир Жириновский и его коллега, председатель комитета Госдумы помеждународным делам Леонид Слуцкий. Как отмечали российские агентства, обсуждалисьвопросы сотрудничества региональных парламентов, межпартийного сотрудничества,а также развитие контактов молодежных организаций.Кроме того, стало известно, что муж Петри Маркус Претцель,который является председателем АдГ в земле Северный Рейн – Вестфалия, принялприглашение посетить конференцию в Крыму за счет российского фонда.

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