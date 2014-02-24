ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Бешеный пес Трампа признал слабость США

12 января 2017, четверг, 20:00 – ИА СОЧИ-24

Бешеный пес Трампа признал слабость США
Бешеный пес Трампа признал слабость США
Главный кандидат на пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов, и некоторые его ответы были достаточно странными.

На
вопрос главы комитета Сената по вооруженным силам Джона Маккейна о том, способна ли армия
США противостоять угрозам мировому порядку, Мэттис коротко ответил:
"Нет, сэр". Генерал сделал это заявление вопреки всему сказанному за
последние десятилетия в США. До этого американские военные говорили об армии
США как самой мощной в мире.
Говоря о перспективах налаживания отношений с Россией Мэттис
сказал, что разделяет стремление избранного президента Дональда Трампа сотрудничать с
Москвой. "Мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные дни холодной
войны, и я поддерживаю желание избранного президента сейчас взаимодействовать с
Россией", – подчеркнул Мэттис.
В то же время он не преминул назвать Россию, а заодно и
Китай, в числе причин для беспокойства. "Россия вызывает
глубочайшую обеспокоенность на нескольких фронтах, а Китай уничтожает
взаимное доверие по своей периферии", – сказал кандидат на пост
министра обороны США.
Мэттис также пообещал укреплять военные союзы США
и улучшать управление Пентагоном. Но, пожалуй, самое интересное прозвучало
из уст генерала, когда он говорил о сирийском конфликте. В своей речи перед сенаторами он поставил Россию
и Иран в один ряд с террористической группировкой
"Исламское государство", запрещенной в России. По словам Мэттиса, Россия
и "ИГ" получают выгоду от хаоса и дестабилизации на Ближнем Востоке.

Помимо того, кандидат на пост главы Пентагона считает,
что войска США должны обязательно присутствовать в странах Балтии,
сообщает РИА Новости. Мэттис считает,
что для реализации политики сдерживания России необходимо и дальше укреплять
НАТО на всех направлениях. "Сейчас самое важное – признать реальность
того, с чем мы имеем дело в лице Владимира Путина, признать реальность, что он
пытается разрушить Североатлантический альянс, и что важно предпринять
интегрированные шаги – дипломатические, экономические, военные, работать
с нашими союзниками, чтобы защищать нас там, где необходимо", —
заявил Мэттис.
Отношения НАТО с Россией обострились в марте
2014 года на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что наша страна ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия,
потенциально опасные для ее интересов. Джеймс Мэттис – отставной генерал, в прошлом он
командовал одним из самых элитных подразделений американской армии – морской пехотой. Согласно процедуре назначения на пост главы
Пентагона, он должен получить специальное разрешение Конгресса на занятие
гражданской должности министра. Эта норма законодательства была введена, чтобы
разграничивать гражданское руководство Пентагона и военное руководство
Вооруженных сил США.
Генерал Мэттис стал известен благодаря некоторым своим
эпатажным высказываниям. Например, однажды он заявил, что ему "чертовски
весело стрелять в некоторых людей". Также за ним закрепились прозвища "Бешенный пес", "Хаос" и "Воин-монах".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:45
Под Москвой грабители в масках обчистили ювелирный

В Электростали неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина..»

сегодня, 21:14
Опознано тело Доктора Лизы

Тело главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе лайнера Ту-154 над Черным морем 25 декабря, найдено и опознано. Семья правозащитницы и общественного деятеля готовится к ее похоронам...»

сегодня, 20:14
Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции

В Москве мужчина, подозреваемый в совершении преступления, пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов..»

сегодня, 20:00
Бешеный пес Трампа признал слабость США

Главный кандидат на пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов, и некоторые его ответы были достаточно странными...»

сегодня, 19:45
На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу

В правоохранительные органы столицы поступила информация о подозрительном предмете на трамвайной остановке недалеко от Комсомольской площади..»

сегодня, 18:59
Трамп сильно напугал японцев

Азиатские страны с ужасом ждут вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. Особенно сильно может пострадать Япония, которая рискует потерять миллиарды долларов из-за намерения нового американского лидера выйти из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, отмечает издание...»

сегодня, 17:44
Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»

сегодня, 17:01
Девушка получила тюремный срок за эротическое фото в соцсети

Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:45
Под Москвой грабители в масках обчистили ювелирный

В Электростали неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина..»

сегодня, 21:14
Опознано тело Доктора Лизы

Тело главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе лайнера Ту-154 над Черным морем 25 декабря, найдено и опознано. Семья правозащитницы и общественного деятеля готовится к ее похоронам...»

сегодня, 20:14
Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции

В Москве мужчина, подозреваемый в совершении преступления, пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов..»

сегодня, 20:00
Бешеный пес Трампа признал слабость США

Главный кандидат на пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов, и некоторые его ответы были достаточно странными...»

сегодня, 19:45
На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу

В правоохранительные органы столицы поступила информация о подозрительном предмете на трамвайной остановке недалеко от Комсомольской площади..»

сегодня, 18:59
Трамп сильно напугал японцев

Азиатские страны с ужасом ждут вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. Особенно сильно может пострадать Япония, которая рискует потерять миллиарды долларов из-за намерения нового американского лидера выйти из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, отмечает издание...»

сегодня, 17:44
Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»

сегодня, 17:01
Девушка получила тюремный срок за эротическое фото в соцсети

Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.