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Бешеный пес Трампа признал слабость США
12 января 2017, четверг, 20:00 – ИА СОЧИ-24
На
вопрос главы комитета Сената по вооруженным силам Джона Маккейна о том, способна ли армия
США противостоять угрозам мировому порядку, Мэттис коротко ответил:
"Нет, сэр". Генерал сделал это заявление вопреки всему сказанному за
последние десятилетия в США. До этого американские военные говорили об армии
США как самой мощной в мире.
Говоря о перспективах налаживания отношений с Россией Мэттис
сказал, что разделяет стремление избранного президента Дональда Трампа сотрудничать с
Москвой. "Мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные дни холодной
войны, и я поддерживаю желание избранного президента сейчас взаимодействовать с
Россией", – подчеркнул Мэттис.
В то же время он не преминул назвать Россию, а заодно и
Китай, в числе причин для беспокойства. "Россия вызывает
глубочайшую обеспокоенность на нескольких фронтах, а Китай уничтожает
взаимное доверие по своей периферии", – сказал кандидат на пост
министра обороны США.
Мэттис также пообещал укреплять военные союзы США
и улучшать управление Пентагоном. Но, пожалуй, самое интересное прозвучало
из уст генерала, когда он говорил о сирийском конфликте. В своей речи перед сенаторами он поставил Россию
и Иран в один ряд с террористической группировкой
"Исламское государство", запрещенной в России. По словам Мэттиса, Россия
и "ИГ" получают выгоду от хаоса и дестабилизации на Ближнем Востоке.
Помимо того, кандидат на пост главы Пентагона считает,
что войска США должны обязательно присутствовать в странах Балтии,
сообщает РИА Новости. Мэттис считает,
что для реализации политики сдерживания России необходимо и дальше укреплять
НАТО на всех направлениях. "Сейчас самое важное – признать реальность
того, с чем мы имеем дело в лице Владимира Путина, признать реальность, что он
пытается разрушить Североатлантический альянс, и что важно предпринять
интегрированные шаги – дипломатические, экономические, военные, работать
с нашими союзниками, чтобы защищать нас там, где необходимо", —
заявил Мэттис.
Отношения НАТО с Россией обострились в марте
2014 года на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что наша страна ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия,
потенциально опасные для ее интересов. Джеймс Мэттис – отставной генерал, в прошлом он
командовал одним из самых элитных подразделений американской армии – морской пехотой. Согласно процедуре назначения на пост главы
Пентагона, он должен получить специальное разрешение Конгресса на занятие
гражданской должности министра. Эта норма законодательства была введена, чтобы
разграничивать гражданское руководство Пентагона и военное руководство
Вооруженных сил США.
Генерал Мэттис стал известен благодаря некоторым своим
эпатажным высказываниям. Например, однажды он заявил, что ему "чертовски
весело стрелять в некоторых людей". Также за ним закрепились прозвища "Бешенный пес", "Хаос" и "Воин-монах".
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