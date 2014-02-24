Бешеный пес Трампа признал слабость США

12 января 2017, четверг, 20:00 – ИА СОЧИ-24



Бешеный пес Трампа признал слабость США

Главный кандидат на пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов, и некоторые его ответы были достаточно странными.Навопрос главы комитета Сената по вооруженным силам Джона Маккейна о том, способна ли армияСША противостоять угрозам мировому порядку, Мэттис коротко ответил:"Нет, сэр". Генерал сделал это заявление вопреки всему сказанному запоследние десятилетия в США. До этого американские военные говорили об армииСША как самой мощной в мире.Говоря о перспективах налаживания отношений с Россией Мэттиссказал, что разделяет стремление избранного президента Дональда Трампа сотрудничать сМосквой. "Мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные дни холоднойвойны, и я поддерживаю желание избранного президента сейчас взаимодействовать сРоссией", – подчеркнул Мэттис.В то же время он не преминул назвать Россию, а заодно иКитай, в числе причин для беспокойства. "Россия вызываетглубочайшую обеспокоенность на нескольких фронтах, а Китай уничтожаетвзаимное доверие по своей периферии", – сказал кандидат на постминистра обороны США.Мэттис также пообещал укреплять военные союзы СШАи улучшать управление Пентагоном. Но, пожалуй, самое интересное прозвучалоиз уст генерала, когда он говорил о сирийском конфликте. В своей речи перед сенаторами он поставил Россиюи Иран в один ряд с террористической группировкой"Исламское государство", запрещенной в России. По словам Мэттиса, Россияи "ИГ" получают выгоду от хаоса и дестабилизации на Ближнем Востоке.Помимо того, кандидат на пост главы Пентагона считает,что войска США должны обязательно присутствовать в странах Балтии,сообщает РИА Новости. Мэттис считает,что для реализации политики сдерживания России необходимо и дальше укреплятьНАТО на всех направлениях. "Сейчас самое важное – признать реальностьтого, с чем мы имеем дело в лице Владимира Путина, признать реальность, что онпытается разрушить Североатлантический альянс, и что важно предпринятьинтегрированные шаги – дипломатические, экономические, военные, работатьс нашими союзниками, чтобы защищать нас там, где необходимо", —заявил Мэттис.Отношения НАТО с Россией обострились в марте2014 года на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарьпрезидента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что наша страна ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия,потенциально опасные для ее интересов. Джеймс Мэттис – отставной генерал, в прошлом онкомандовал одним из самых элитных подразделений американской армии – морской пехотой. Согласно процедуре назначения на пост главыПентагона, он должен получить специальное разрешение Конгресса на занятиегражданской должности министра. Эта норма законодательства была введена, чтобыразграничивать гражданское руководство Пентагона и военное руководствоВооруженных сил США.Генерал Мэттис стал известен благодаря некоторым своимэпатажным высказываниям. Например, однажды он заявил, что ему "чертовскивесело стрелять в некоторых людей". Также за ним закрепились прозвища "Бешенный пес", "Хаос" и "Воин-монах".

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