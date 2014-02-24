Бесстрашная Савченко набросилась на Порошенко



Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина сегодня, 19:15 В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации сегодня, 18:30 Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

В Москве возмутились русофобом Трампа сегодня, 18:14 Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

Порошенко рисуется перед Трампом сегодня, 17:59 Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»



Опиум для народа нашли в ядовитых улитках сегодня, 17:45 Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками...»

Под Москвой случилось смертельное ДТП сегодня, 17:44 В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП..»

Киев испугался экологической катастрофы сегодня, 16:44 Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»

Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой сегодня, 16:31 Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»