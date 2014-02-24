Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию

1 марта 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24



Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию

Очередной, третий по счету, иск готовит Киев во Всемирную торговую организацию. Жалоба касается российского запрета на импорт украинской продукции. В Минэкономразвития Украины действия Москвы назвали "торговой агрессией".Киев хочет продемонстрировать всем, что украинские продукты "качественные,безопасные, а также соответствуют требованиям технического регулирования".Их можно покупать, заверяет замминистра экономического развития и торговли,торговый представитель Украины Наталия Мыкольская. Третий иск украинскойстороны в ВТО преследует, по ее словам, именно такую цель."Он коснется запретов, которые были введеныотносительно наших продуктов питания и некоторых промышленных товаров, по ихякобы несоответствию техническим нормам или фитосанитарным требованиям России",– цитирует Мыкольскую РИА Новости.Украина уже подавала иск в ВТО против России. Тогда этокасалось ограничения транзита по российской территории в третьи страны. "9 февраля 2017 года Украина направила в ВТО требованиео создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограниченияхтранзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьистраны: Казахстан и Киргизию", говорилось в сообщении украинскогоМинэкономразвития. В ведомстве отметили, что, по оценкам экспертов, около 79%экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% – в Киргизию пострадали отограничений и частичного запрета со стороны России. Украина стала одной из стран, в отношении которых Россияввела продовольственное эмбарго. Оно стало ответом на антироссийские санкции.Что же касается ограничения транзита украинских товаров через российскуютерриторию, то оно действует с 1 января 2016 года.Мыкольская отметила, что многие украинские компании "опасаютсяжаловаться в ВТО, так как продают в Россию и другую продукцию".Замминистра считает, что надо говорить о "торговой агрессии России"."Этот термин должен появиться в головах нашего бизнеса и должностных лиц,в этом случае мы иначе будем воспринимать и потери нашего экспорта в целом, идействия с российской стороны", – заявила торгпред. Она признала, что поУкраине торговое эмбарго ударило значительно сильнее, чем по странам ЕС.

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