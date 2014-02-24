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Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию
1 марта 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24
Киев хочет продемонстрировать всем, что украинские продукты "качественные,
безопасные, а также соответствуют требованиям технического регулирования".
Их можно покупать, заверяет замминистра экономического развития и торговли,
торговый представитель Украины Наталия Мыкольская. Третий иск украинской
стороны в ВТО преследует, по ее словам, именно такую цель."Он коснется запретов, которые были введены
относительно наших продуктов питания и некоторых промышленных товаров, по их
якобы несоответствию техническим нормам или фитосанитарным требованиям России",
– цитирует Мыкольскую РИА Новости.Украина уже подавала иск в ВТО против России. Тогда это
касалось ограничения транзита по российской территории в третьи страны. "9 февраля 2017 года Украина направила в ВТО требование
о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях
транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи
страны: Казахстан и Киргизию", говорилось в сообщении украинского
Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что, по оценкам экспертов, около 79%
экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% – в Киргизию пострадали от
ограничений и частичного запрета со стороны России. Украина стала одной из стран, в отношении которых Россия
ввела продовольственное эмбарго. Оно стало ответом на антироссийские санкции.
Что же касается ограничения транзита украинских товаров через российскую
территорию, то оно действует с 1 января 2016 года.Мыкольская отметила, что многие украинские компании "опасаются
жаловаться в ВТО, так как продают в Россию и другую продукцию".
Замминистра считает, что надо говорить о "торговой агрессии России".
"Этот термин должен появиться в головах нашего бизнеса и должностных лиц,
в этом случае мы иначе будем воспринимать и потери нашего экспорта в целом, и
действия с российской стороны", – заявила торгпред. Она признала, что по
Украине торговое эмбарго ударило значительно сильнее, чем по странам ЕС.
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