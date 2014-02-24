Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований

28 декабря 2016, среда, 20:29 – ИА СОЧИ-24



Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований

Международный союз биатлонистов отстранил от участия в международных соревнованиях россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову. Информацию об этом распространило авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.По всей видимости, спортсменок уличили в употреблении запрещенных препаратов. Ранее, 22 декабря, Международный союз биатлонистов уже сообщал об отстранении двух россиян в связи с допинг-скандалом, однако тогда имена не назывались.

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