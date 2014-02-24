Биологический отец благотворно влияет на ребенка

Британские ученые установили, что биологический отец лучше влияет на ребенка, чем отчим. Дети, выросшие в изначально счастливой и полноценной семье, становятся более успешными в жизни. Исследователи пронаблюдали за 20 тысячами детей, воспитанных в том числе и одинокими матерями. Ученых интересовали такие жизненные показатели ребенка, как интеллект, социальная адаптированность и физическое здоровье.По результатам анализа специалисты выяснили, что наличие в семье биологического отца благотворно влияет на успеваемость ребенка в образовательных учреждениях. Также эксперты установили, что дети в таких семьях рождаются более здоровыми, сообщает "Газета.ru".Примечательно, что в тех парах, где мать-одиночка вновь сходилась с биологическим отцом ребенка, дети достигали тех же показателей, что и выходцы из изначально полных семей. В то же время появление в семье отчима, равно как и отсутствие отца как такового, впоследствии приводит ребенка к трудностям на работе и в учебе. Также ученые утверждают, что такие дети более склонны к преступлениям.Ситуация не нормализуется даже в том случае, если появление отчима улучшает финансовое положение семьи. Ребенок все равно вынужден приспосабливаться к новым условиям, что негативно влияет на его дальнейшее развитие. Отметим, что отношения между детьми и их новыми родителями далеко не всегда складываются успешно. Напомним, в августе 2016 года житель Донецкой области до смерти избил цепью полуторагодовалого сына своей 16-летней супруги. Мать ребенка пыталась выгородить возлюбленного, но следователям удалось установить вину подозреваемого.
Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, которое тот сделал через два часа после убийства Дениса Вороненкова. Глава МИДа сказал, что такие обвинения должны содержать факты...»
Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»
Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия...»
Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, которое тот сделал через два часа после убийства Дениса Вороненкова. Глава МИДа сказал, что такие обвинения должны содержать факты...»
Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»
Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия...»