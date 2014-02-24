Бизнес должен стать ответственным

9 февраля 2017, четверг, 14:59 – ИА СОЧИ-24



Бизнес должен стать ответственным

На днях в прессе вновь стала активно муссироваться фамилия бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Вадима Варшавского. Журналисты вспомнили о нем после того, как стало известно о том, что в Женеве завершилось расследование, связанное с деятельностью российского бизнеса.После того, как эта новость стала достоянием общественности,"Российская газета" опубликовала материал, рассказывающий о том, чемеще известен Варшавский. Издание пишет: "Специализирующаяся на торговлеметаллом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой назывался ПетрТеребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на 25миллионов долларов. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантиипоставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемогоэкс-депутатом Госдумы России Вадимом Варшавским".По данным сетевого издания "Коммерсантъ", дело о получении кредитов компаниейNori SAв ближайшее время будетпередано в суд. Имена обвиняемых, при этом, не называются. Известно лишь, что пошвейцарскому законодательству им грозит до пяти лет заключения. Как отмечаетиздание, приговор по этому делу будет вынесен по упрощенной процедуре, так как фигурантыякобы признали вину. Как сообщает сайт "Эха Москвы", "расследованиеначалось в 2014 году, предположительно после обращения Banque de Commerce et dePlacements SA, которому компания должна была более 2,8 миллионов долларов. В2015 году Nori SA обанкротилась и количество потерпевших увеличилось"."Сейчас, по данным швейцарских СМИ, в деле фигурируют восемь местных банков,которым Nori SA осталась должна почти $25 млн." – пишет Коммерсант.ru. Известно, что в свое время Вадим Варшавский руководилЗлатоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ). "После того как Варшавский "порулил"Златоустовским металлургическим заводом, по сообщениям СМИ, там от коллектива в7,5 тысячи рабочих осталось около трети персонала. В 2013 году, как писалигазеты, завод был фактически доведен до процесса банкротства", – утверждает "РГ".Его предприятие "Русская свинина", которое стало первымживотноводческим предприятием, построенным "с нуля" в рамках национальногопроекта "Развитие агропромышленного комплекса", так же стало убыточным, отмечаетиздание. По данным СМИ, бывший депутат обвинялся и в загрязнении окружающейсреды в районе ЗМЗ.Аналитики отмечают, что за Вадимом Варшавским тянется "слишкомбольшой шлейф негатива, включая обыски в квартире на Рублевке и офисе". Ив данном случае, говорят эксперты, повторение ситуации семилетней давности, когдаэкс-депутат избежал уголовной ответственности по делу о хищении денег у банков, маловероятно.Сам Варшавский, по данным СМИ, в разорении ЗМЗ обвиняет"Мечел". Как пишут "Ведомости" в статье от 10 января 2017 года со ссылкой на картотеку делАрбитражного суда, "голландская компания "⁠⁠⁠Атрикс Б.В", один из соучредителейкоторой – бизнесмен Вадим Варшавский, подала в минувший понедельник (9 января – Прим. Dni.Ru) иск кчетырем дочкам "Мечела" на 10,1 млрд руб." "Мечел" обвиняется в невыгодныхконтрактах, которые якобы повлекли за собой разорение ЗМЗ. "Мечел" все обвинения отвергает.

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