Бизнесмена осудили за убийство коллектора в Москве

6 февраля 2017, понедельник, 19:30 – ИА СОЧИ-24



Бизнесмена осудили за убийство коллектора в Москве

Хамовнический суд Москвы приговорил предпринимателя Рашида Бозиева к 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство юриста взыскателя. Бизнесмен застрелил коллектора прямо на глазах у приставов.Мужчиназадолжал около 170 миллионов рублей и выстрелил в юриста ОлегаКузнеца при описи имущества. Суд признал 48-летнего подсудимого виновным в умышленном убийстве,а также в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.Свою вину в убийстве Бозиев признал лишь частично."Он заявил, что умысла на умышленное убийство у него не было и просилквалифицировать его действия как убийство по неосторожности", – цитируетоглашение приговора Business FM.Обвинение по второму пункту бизнесмен не признал вовсе. Он заявил,что пистолет, из которого он стрелял, принадлежал не ему, а потерпевшему. Однакосуд Бозиеву не поверил, решив, что эту версию он придумал, чтобы избежатьуголовной ответственности.Помимо тюремного заключения суд постановил взыскать с предпринимателякомпенсацию морального вреда в пользу родственников убитого юриста вразмере одного миллиона рублей. Кроме того, осужденный возместит им погребальные услуги на сумму 105 тысячрублей.Остальные требования родственников, по словамсудьи, могут быть заявлены в порядке гражданского судопроизводства. В случаенесогласия с приговором должник и его защита могут податьапелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию в десятидневный срок.Отметим, инцидент произошел вечером 4февраля 2016 года в одном из домов по 3-й Фрунзенской улице в Москве. Судебныеприставы пришли в квартиру бизнесмена Рашида Бозиева, чтобы описывать имущество.Между предпринимателем и представителем взыскателя произошел конфликт. Хозяин квартирыоткрыл огонь по 40-летнему юристу Олегу Кузнецу из пистолета, в результате чегопотерпевший скончался.

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