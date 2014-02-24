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Бизнесмена осудили за убийство коллектора в Москве
6 февраля 2017, понедельник, 19:30 – ИА СОЧИ-24
Мужчина
задолжал около 170 миллионов рублей и выстрелил в юриста Олега
Кузнеца при описи имущества. Суд признал 48-летнего подсудимого виновным в умышленном убийстве,
а также в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Свою вину в убийстве Бозиев признал лишь частично.
"Он заявил, что умысла на умышленное убийство у него не было и просил
квалифицировать его действия как убийство по неосторожности", – цитирует
оглашение приговора Business FM.
Обвинение по второму пункту бизнесмен не признал вовсе. Он заявил,
что пистолет, из которого он стрелял, принадлежал не ему, а потерпевшему. Однако
суд Бозиеву не поверил, решив, что эту версию он придумал, чтобы избежать
уголовной ответственности.
Помимо тюремного заключения суд постановил взыскать с предпринимателя
компенсацию морального вреда в пользу родственников убитого юриста в
размере одного миллиона рублей. Кроме того, осужденный возместит им погребальные услуги на сумму 105 тысяч
рублей.
Остальные требования родственников, по словам
судьи, могут быть заявлены в порядке гражданского судопроизводства. В случае
несогласия с приговором должник и его защита могут подать
апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию в десятидневный срок.
Отметим, инцидент произошел вечером 4
февраля 2016 года в одном из домов по 3-й Фрунзенской улице в Москве. Судебные
приставы пришли в квартиру бизнесмена Рашида Бозиева, чтобы описывать имущество.
Между предпринимателем и представителем взыскателя произошел конфликт. Хозяин квартиры
открыл огонь по 40-летнему юристу Олегу Кузнецу из пистолета, в результате чего
потерпевший скончался.
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