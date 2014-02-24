Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов

17 марта 2017, пятница, 15:13 – ИА СОЧИ-24



Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов

В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов.Согласно законопроекту, физические лица, являющиеся резидентами иностранных государств, получат право не платить налоги в России вне зависимости от срока пребывания в ней. Для этого предпринимателям необходимо будет в срок до 1 июля предоставить справку, что они являются налогоплательщиками другой страны.Таким образом, попавшие под санкции предприниматели, вынужденные жить в России, но имеющие бизнес или имущество за рубежом, смогут избежать двойного налогообложения, передает RNS. Заместитель министра финансов Илья Трунин отметил, что правительство поддерживает эту инициативу.Между тем председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что речь идет "об увеличении налоговой нагрузки, а не ее уменьшении". По его словам, если гражданин "признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13% а 30%". Более того, отказавшийся от российского резидентства предприниматель не сможет скрыть информацию о контролируемых иностранных компаниях, так как с 1 января 2017 года в России вступило в силу международное соглашение об обмене налоговой информации. Ранее миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что он не собирается отказываться от резидентства вне зависимости от результатов рассмотрения инициативы. "Я налоговый резидент России и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь, даже если законопроект будет принят", – цитирует его агентство "Интерфакс". Это значительная сумма, которая останется в бюджете без каких-либо разговоров о компенсациях или отмене налогового бремени", – заключил он. Напомним, по данным газеты "Коммерсантъ", воспользоваться новыми поправками в Налоговый кодекс сможет ограниченный круг предпринимателей. В их число, помимо Аркадия Ротенберга, входят совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко, глава "Роснефти" Игорь Сечин и другие.

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