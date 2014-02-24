Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
2 февраля 2017, четверг, 22:59 – ИА СОЧИ-24
Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проинспектировал реализацию программы "Наш двор – наш дом" в Волгограде. Вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым спикер смог оценить, как идёт реализация программы "Наш двор", инициированной им во время предвыборной кампании. Всего на данный момент в 58 дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, а в 67 – установлены новые детские площадки. Вячеслав Володин уже посещал двор на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда в августе 2016 года. Тогда там только начали обустраивать придомовую территорию, а также зеленую зону и детские площадки. Теперь все работы подошли к концу, а это значит, что почти две тысячи жителей двора получили удобное и безопасное место для отдыха, которое наверняка станет излюбленным местом проведения досуга у жителей соседних домов. Все работы были выполнены по проекту "Наш двор – наш дом", который был инициирован спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Всего на данный момент в 58 дворах уже отремонтировано асфальтовое покрытие, а в 67 -установлены новые детские площадки.И если раньше акцент делался на благоустройстве основных мест отдыха горожан – парков, аллей, пешеходных зон, то теперь акцент сместился на внутридомовые территории, которые в Волгоградской области планируется привести в порядок за пять лет. Это вновь вернет дворы их жителям, которые смогут с комфортом и удобством для себя и членов своих семей проводить там свободное время, общаясь с соседями. Проект "Наш двор" был одним из ключевых пунктов избирательной программы Володина: будучи ещё кандидатом на выборах в депутаты Госдумы, он инициировал реализацию этого проекта во всех регионах, входящих в его региональную группу. Среди них была и Волгоградская область. Благоустройство городской среды стало общефедеральной задачей. На недавней встрече Владимира Путина с представителями "Единой России" глава государства всецело поддержал программу "Наш двор", отметив ее важность в создании необходимых условий для комфортной жизни горожан. Кроме того, президент поручил распространить ее на другие российские регионы.
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Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
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