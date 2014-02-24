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Блогеру Ивангаю стало стыдно за дружбу с Шурыгиной

28 февраля 2017, вторник, 17:59 – ИА СОЧИ-24

Блогеру Ивангаю стало стыдно за дружбу с Шурыгиной
Блогеру Ивангаю стало стыдно за дружбу с Шурыгиной
Популярный блогер Иван Рудской, более известный как Ивангай, извинился за дружбу со скандально известной 17-летней студенткой Дианой Шурыгиной. О своем раскаянии он сообщил на странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Я не прав и никого не поддерживаю. Пока", – написал Иван Рудской. Однако через некоторое время пост был удален.Менеджер и друг блогера Даниил Комков объяснил причины сближения Ивангая и Дианы Шурыгиной. По его словам, кумиры молодежи из интернета расценивают знакомство с девушкой как забавную шутку. Это помогло им остаться "в тренде", сообщает Life.ru."Фотографии с Шурыгиной были восприняты ребятами как очередная попытка пошутить на хайповой (популярной. – Прим. ред.) теме.
К сожалению, никто не задумался, во что это может вылиться", – заявил Комков. "Когда для всех ребят стали понятны последствия такой шутки, все резко одумались, осознали свою ошибку и удалили фотографии. Все всегда делают ошибки. Эту ситуацию нужно расценивать как очередной печальный, но полезный опыт", – заключил менеджер Ивангая.По данным СМИ, после того, как многие пользователи Сети раскритиковали близость блогеров с Дианой Шурыгиной, звезды интернета удалили ее из друзей в социальных сетях. Однако студентка ульяновского колледжа лишь скрыла в списке контактов, например, известную в Сети певицу Наталью Трейю. Среди друзей блогера до сих пор числятся как сама Диана, так и ее мать Наталья. Напомним, 17-летняя девушка стала известна на всю страну после участия в ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". На передаче Диана Шурыгина рассказала об изнасиловании 21-летним Сергеем Семеновым во время вечеринки в загородном доме. По факту надругательства над несовершеннолетней (на момент инцидента Диане было 16 лет. – Прим. ред.) суд приговорил его к восьми годам строгого режима, однако позже срок был сокращен до трех лет и трех месяцев общего режима.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:45
Не вся молочная продукция одинаково полезна

Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»

вчера, 21:43
Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

вчера, 21:30
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»

вчера, 21:29
ФАС поймала Минздрав на нарушениях

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Министерства здравоохранения страны..»

вчера, 21:28
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Сам глава государства на несколько секунд потерял дар речи...»

вчера, 21:15
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На юге Москвы вечером 28 января произошел пожар..»

вчера, 21:14
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