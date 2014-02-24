Блогеру Ивангаю стало стыдно за дружбу с Шурыгиной
28 февраля 2017, вторник, 17:59 – ИА СОЧИ-24
Блогеру Ивангаю стало стыдно за дружбу с Шурыгиной
Популярный блогер Иван Рудской, более известный как Ивангай, извинился за дружбу со скандально известной 17-летней студенткой Дианой Шурыгиной. О своем раскаянии он сообщил на странице в социальной сети "ВКонтакте". "Я не прав и никого не поддерживаю. Пока", – написал Иван Рудской. Однако через некоторое время пост был удален.Менеджер и друг блогера Даниил Комков объяснил причины сближения Ивангая и Дианы Шурыгиной. По его словам, кумиры молодежи из интернета расценивают знакомство с девушкой как забавную шутку. Это помогло им остаться "в тренде", сообщает Life.ru."Фотографии с Шурыгиной были восприняты ребятами как очередная попытка пошутить на хайповой (популярной. – Прим. ред.) теме. К сожалению, никто не задумался, во что это может вылиться", – заявил Комков. "Когда для всех ребят стали понятны последствия такой шутки, все резко одумались, осознали свою ошибку и удалили фотографии. Все всегда делают ошибки. Эту ситуацию нужно расценивать как очередной печальный, но полезный опыт", – заключил менеджер Ивангая.По данным СМИ, после того, как многие пользователи Сети раскритиковали близость блогеров с Дианой Шурыгиной, звезды интернета удалили ее из друзей в социальных сетях. Однако студентка ульяновского колледжа лишь скрыла в списке контактов, например, известную в Сети певицу Наталью Трейю. Среди друзей блогера до сих пор числятся как сама Диана, так и ее мать Наталья. Напомним, 17-летняя девушка стала известна на всю страну после участия в ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". На передаче Диана Шурыгина рассказала об изнасиловании 21-летним Сергеем Семеновым во время вечеринки в загородном доме. По факту надругательства над несовершеннолетней (на момент инцидента Диане было 16 лет. – Прим. ред.) суд приговорил его к восьми годам строгого режима, однако позже срок был сокращен до трех лет и трех месяцев общего режима.
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Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»