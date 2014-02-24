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BMW X5 насмерть сбил пешехода на западе Москвы

26 января 2017, четверг, 08:31 – ИА СОЧИ-24

BMW X5 насмерть сбил пешехода на западе Москвы
BMW X5 насмерть сбил пешехода на западе Москвы

В ночь на 26 января автомобиль марки BMW X5 сбил пешехода на Можайском шоссе на западе Москвы. По предварительным данным, человек переходил дорогу в неположенном месте. Иномарка шла на большой скорости, водитель не успел затормозить. От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются. Очевидцы сняли на видео место аварии, запись опубликовал портал Life.ru.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В ночь на 26 января в Павловском Посаде умер 17-летний студент, сообщает Life.ru..»

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Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян

IKEA объявит о существенном снижении цен на продукцию в четверг, 26 января. Около 20% товаров шведского ритейлера подешевеют в среднем на 15-20%...»

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Запад восхищен новым талантом Путина

Западные СМИ проявляют большой интерес к личности российского президента. На этот раз восхищение американских журналистов вызвало исполнение Владимиром Путиным песни "Четырнадцать минут до старта"...»

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В Москве автобус вылетел на тротуар

Утром 25 января на северо-востоке Москвы возле метро "Медведково" пассажирский автобус занесло во время поворота – он вылетел с проезжей части на тротуар, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:16
Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа

При заступлении на дежурство старший лейтенант Росгвардии получил на базе ОМОНа в столичном районе Строгино табельный пистолет Макарова..»

сегодня, 11:14
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