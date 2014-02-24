Boeing пролетел прямо над головами туристов

Сложная посадка Boeing 737 в одном из самых опасных аэропортов мира попала на видео. Самолет канадской авиакомпании WestJet приземлился лишь со второй попытки. Лайнер приземлился в нидерландском международном аэропорту Принцессы Юлианы. При посадке самолет пролетел прямо над головами отдыхающих на пляже острова Сен-Мартен в Карибском море. На борту воздушного судна находились 189 пассажиров, передает The Telegraph.
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»