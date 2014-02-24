Боевики пригласили в Сирию российскую армию

13 января 2017, пятница, 14:59 – ИА СОЧИ-24



Боевики пригласили в Сирию российскую армию

Установить мир в Сирии необходимо как можно скорее, ради этого противники Асада согласны на сухопутную операцию российской армии. С такими заявлениями выступил в Москве глава делегации сирийской оппозиции Мустафа аль-Шейх.Оппоненты действующего президента Сирии Башара Асада провелив Москве переговоры по мирному урегулированию в Арабской Республике. Российскуюсторону представлял замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.Как заявил по их итогам бывший генерал правительственнойармии, а позже один из руководителей Свободной сирийской армии Мустафааль-Шейх, оппозиция не возражает против российской сухопутной операции в Сирии."Пускай российские силы войдут в Сирию и в любой уголокСирии. Мы готовы их принять, если они придут установить мир в нашейстране", – приводит его слова "Интерфакс". Аль-Шейх подчеркнул,что оппозиция не считает Россию захватчиком и готова к развитию отношений сМосквой. В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что Россия непланирует проводить сухопутную операцию в Сирии. С начала 2017 года российскиеВооруженные силы по приказу Владимира Путина начали сокращать численностьгруппировки, задействованной в операции в САР.Тем временем стало известно, что на переговорах в Анкаре сирийскаявооруженная оппозиция выступила с ультиматумом. Она требует введения десятидневногоперемирия в южных районах САР и Дамаске, начиная с 13 января, сообщил РИАНовости секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд аль-Афанди."Группировки, которые контролируют север Сирии,поставили ультиматум по установлению в ряде районов Сирии, Дамаске, ВосточнойГуте перемирия. После того как перемирие будет соблюдено, эта оппозициясоставит список своих участников конференции в Астане. Следить за перемириембудут наблюдатели, в том числе международные", – сказал аль-Афанди.Встречи в Москве и Анкаре – подготовка к предстоящим мирнымпереговорам сторон сирийского конфликта в столице Казахстана. Как сообщалось, российскийпрезидент Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом ТайипомЭрдоганом продолжить переговоры на новой площадке в Астане. Они назначены на 23января.

СОЧИ 24