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Боевики пригласили в Сирию российскую армию
13 января 2017, пятница, 14:59 – ИА СОЧИ-24
Оппоненты действующего президента Сирии Башара Асада провели
в Москве переговоры по мирному урегулированию в Арабской Республике. Российскую
сторону представлял замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.Как заявил по их итогам бывший генерал правительственной
армии, а позже один из руководителей Свободной сирийской армии Мустафа
аль-Шейх, оппозиция не возражает против российской сухопутной операции в Сирии.
"Пускай российские силы войдут в Сирию и в любой уголок
Сирии. Мы готовы их принять, если они придут установить мир в нашей
стране", – приводит его слова "Интерфакс". Аль-Шейх подчеркнул,
что оппозиция не считает Россию захватчиком и готова к развитию отношений с
Москвой. В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не
планирует проводить сухопутную операцию в Сирии. С начала 2017 года российские
Вооруженные силы по приказу Владимира Путина начали сокращать численность
группировки, задействованной в операции в САР.Тем временем стало известно, что на переговорах в Анкаре сирийская
вооруженная оппозиция выступила с ультиматумом. Она требует введения десятидневного
перемирия в южных районах САР и Дамаске, начиная с 13 января, сообщил РИА
Новости секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд аль-Афанди."Группировки, которые контролируют север Сирии,
поставили ультиматум по установлению в ряде районов Сирии, Дамаске, Восточной
Гуте перемирия. После того как перемирие будет соблюдено, эта оппозиция
составит список своих участников конференции в Астане. Следить за перемирием
будут наблюдатели, в том числе международные", – сказал аль-Афанди.Встречи в Москве и Анкаре – подготовка к предстоящим мирным
переговорам сторон сирийского конфликта в столице Казахстана. Как сообщалось, российский
президент Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом
Эрдоганом продолжить переговоры на новой площадке в Астане. Они назначены на 23
января.
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