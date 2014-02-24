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Боевики в Чечне застрелили полицейского

11 января 2017, среда, 22:13 – ИА СОЧИ-24

Боевики в Чечне застрелили полицейского
Боевики в Чечне застрелили полицейского

В Чечне в ходе спецоперации сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение. По предварительным данным, спецназу удалось ликвидировать четверых боевиков, один из них скрылся.Операцией руководил лично глава республики Рамзан Кадыров, передает РИА Новости. Политик заявил, что с наступлением рассвета начнутся активные поиски злоумышленника и его возможных сообщников.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Российский чемпион отказался возвращать бронзу Олимпиады

Российский бегун Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую медаль, которую он завоевал на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году..»

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Путин развеселил прокуроров (видео)

Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, рассмешил сидящих в зале. Он дал шутливое напутствие сотрудникам ведомства...»

вчера, 21:15
Трамп назвал наследников бизнес-империи

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции рассказал, кто станет наследниками его бизнес-империи. Он заявил, что бизнесом будут управлять его сыновья...»

вчера, 21:13
В Чечне ликвидированы несколько боевиков

Правоохранители проводят спецоперацию в Курчалоевском районе Чечни..»

вчера, 20:43
Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»

вчера, 20:14
Трамп поверил в выдумки о российских хакерах

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выразил свое мнение относительно хакерских атак на Вашингтон. По его словам, за нападениями практически наверняка стоит Кремль...»

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