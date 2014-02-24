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Боевики захватили самолет ради сына Каддафи
23 декабря 2016, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24
По предварительным
данным, на борту самолета Airbus A320 находились 111 пассажиров
и семь членов экипажа. Угонщики требуют
освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа
аль-Ислама. Также стало известно, что захватчики, скорее всего, являются
сторонниками Каддафи.
Согласно другим
источникам, преступники требуют "надавить" на ливийскую армию
и обеспечить коридор безопасности для выхода боевиков из города
Бенгази, сообщает РИА Новости. Власти
Мальты подтвердили угон ливийского пассажирского самолета. Среди пассажиров захваченного лайнера было десять иностранцев, передает News Kuwait. Также на борту находились депутаты ливийского парламента.
Сообщается, что самолет несколько раз менял маршрут. Как сообщил источник агентства в аэропорту, лайнер сначала летел на Мальту, затем повернул в сторону Триполи, а потом вновь взял прежний курс.
На
данный момент люди начали покидать воздушное судно. Освобождены первые 25 пассажиров, сказал премьер страны. Сообщается, что мальтийский аэропорт уже возобновил работу.
Некоторые рейсы были отменены или перенаправлены. Сейчас в воздушной гавани Мальты находятся подразделения военных.
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