Боевики захватили самолет ради сына Каддафи

23 декабря 2016, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24



Боевики захватили самолет ради сына Каддафи

Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah, который выполнял внутренний рейс из города Сабха в Триполи, направили судно на Мальту и уже озвучили свои требования. Они заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид".По предварительнымданным, на борту самолета Airbus A320 находились 111 пассажирови семь членов экипажа. Угонщики требуютосвободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфааль-Ислама. Также стало известно, что захватчики, скорее всего, являютсясторонниками Каддафи.Согласно другимисточникам, преступники требуют "надавить" на ливийскую армиюи обеспечить коридор безопасности для выхода боевиков из городаБенгази, сообщает РИА Новости. ВластиМальты подтвердили угон ливийского пассажирского самолета. Среди пассажиров захваченного лайнера было десять иностранцев, передает News Kuwait. Также на борту находились депутаты ливийского парламента.Сообщается, что самолет несколько раз менял маршрут. Как сообщил источник агентства в аэропорту, лайнер сначала летел на Мальту, затем повернул в сторону Триполи, а потом вновь взял прежний курс.Наданный момент люди начали покидать воздушное судно. Освобождены первые 25 пассажиров, сказал премьер страны. Сообщается, что мальтийский аэропорт уже возобновил работу.Некоторые рейсы были отменены или перенаправлены. Сейчас в воздушной гавани Мальты находятся подразделения военных.

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