Боевиков "ИГ" выбили с высоты 725 под Пальмирой

23 января 2017, понедельник, 18:15 – ИА СОЧИ-24



Боевиков "ИГ" выбили с высоты 725 под Пальмирой

Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс.Высота 725, расположеннаявозле авиабазы Т-4 (гора Карат-эт-Тьяс) может стать ключевой точкой передповторным взятием Пальмиры силами САА. Сейчас идут ожесточенные бои за вторуювысоту.настоящее время подразделение "Щит" обороняет район авиабазы Т-4 и расположенныйрядом населенный пункт Тиас. Террористы "ИГ" несут большие потери в ходестолкновений с бойцами "Щита", передает РИА ФАН. Дополнительно сообщается о потерях с обеих сторон.Отметим, подразделение"Щит" создано в январе 2016 года. В январе-феврале прошлого года оно впервыеприняло участие в боях на севере провинции Латакия. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкойсчитает, что новые разрушения в сирийской Пальмире свидетельствуют о том, что у мирового сообщества нет реальных инструментов защиты великих ценностей человечества, какими являются древние памятники, сообщает РИА Новости.Ранее боевики "ИГ" разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире. Он состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых были установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.

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