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Боевиков "ИГ" выбили с высоты 725 под Пальмирой
23 января 2017, понедельник, 18:15 – ИА СОЧИ-24
Высота 725, расположенная
возле авиабазы Т-4 (гора Карат-эт-Тьяс) может стать ключевой точкой перед
повторным взятием Пальмиры силами САА. Сейчас идут ожесточенные бои за вторую
высоту.
В
настоящее время подразделение "Щит" обороняет район авиабазы Т-4 и расположенный
рядом населенный пункт Тиас. Террористы "ИГ" несут большие потери в ходе
столкновений с бойцами "Щита", передает РИА ФАН. Дополнительно сообщается о потерях с обеих сторон.
Отметим, подразделение
"Щит" создано в январе 2016 года. В январе-феврале прошлого года оно впервые
приняло участие в боях на севере провинции Латакия. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
считает, что новые разрушения в сирийской Пальмире свидетельствуют о том, что у мирового сообщества нет реальных инструментов защиты великих ценностей человечества, какими являются древние памятники, сообщает РИА Новости.
Ранее боевики "ИГ" разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире. Он состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых были установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.
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