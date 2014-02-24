Бойца Росгвардии убил член ОПГ

Подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве задержаны. Как выяснили следователи, все они входят в организованную преступную группировку (ОПГ), занимающуюся разбоем. В течение трех часов после происшествия все восемь предполагаемых преступников были задержаны, сообщает официальные представитель МВД России Ирина Волк. "В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий", – добавила она. По словам источника в правоохранительных органах, бандиты являются жителями разных регионов. "Они причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия", – цитирует собеседника ТАСС. По некоторым данным, бойца Росгвардии застрелил житель Москвы Евгений Сазонов, передает Life.ru. Мужчина ранее был судим. В 2007 году Орехово-Зуевский суд приговорил его к трем годам условного заключения за кражу. Евгений Сазонов уже написал явку с повинной, где признался, что именно он первым открыл огонь по сотрудникам вневедомственной охраны. Напомним, инцидент произошел вечером 29 декабря. Сотрудники Росгвардии остановили группу лиц для проверки документов. В результате злоумышленники открыли стрельбу по военнослужащим. В ходе перестрелки один боец Росгвардии был убит, второй получил серьезное ранение.
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Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно, был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»