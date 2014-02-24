Бойца Росгвардии в Москве убили из-за бутылки водки
30 декабря 2016, пятница, 11:14 – ИА СОЧИ-24
Бойца Росгвардии в Москве убили из-за бутылки водки
Следователи продолжают выяснять подробности нападения на бойцов Росгвардии в Новой Москве, в результате которого был убит один из военных. Оказалось, что на преступление злоумышленников толкнуло желание бесплатно добыть себе выпивку. Как удалось выяснить, в ночь происшествия, 29 декабря, бойцы Росгвардии выехали на вызов магазина "Дикси". Продавцы пожаловались на то, что компания мужчин украла из зала бутылку водки, а когда они попытались остановить злоумышленников, те их избили, передает Life.ru.Когда патруль военных приехал на место происшествия, то на улице заметил похожую по описанию группу дебоширов и потребовал у них показать документы. Однако мужчины напали на сотрудников вневедомственной охраны. Один из бойцов Росгвардии успел сделать предупредительный выстрел. В этот момент кто-то из злоумышленников открыл огонь. Убив одного военного и ранив второго, бандиты забрали у них табельное оружие – пистолет-пулемет ПП-91 "Кедр" и два пистолета Макарова. Напомним, преступление произошло поздно вечером 29 декабря в Новой Москве. Группа мужчин открыла огонь по бойцам Росгвардии в ответ на просьбу предъявить документы. В результате один из военных был убит, а другой – серьезно ранен. Через три часа все восемь злоумышленников были задержаны. Они оказались членами банды, занимавшейся разбоем.
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