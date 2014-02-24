Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы

8 января 2017, воскресенье, 17:46 – ИА СОЧИ-24



Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы

Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб.Модифицированный автомат двухсредный специальный (АДС) получил свое название благодаря тому, что способен вести огонь в двух средах – воздушной и водной. При этом его отличает повышенное удобство и минимальное время, необходимое для переключения из одного режима в другой. "Для того, чтобы стрелять в другой среде, нужен минимальный набор манипуляций", – цитирует "Интерфакс" директора Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Алексея Сорокина. Подобные качества весьма ценны в боевых условиях, что делает новое оружие ценным приобретением.Неудивительно, что многие силовые структуры уже заинтересовались приобретением нового автомата. "Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МВД. Со следующего (2018-го. – Прим. ред.) года уже будет организовано серийное производство", – рассказал Сорокин.Новое стрелковое оружие способно вести огонь как специализированными патронами для подводной стрельбы, так и обычными – калибра 5,45 миллиметра. Для оружия подходит стандартный магазин автомата Калашникова. Все это позволяет бойцам применять одно и то же оружие как под водой, так и на суше. АДС способен вести огонь одиночными выстрелами, короткими очередями по три патрона или же вести огонь в режиме непрерывного огня.Кроме того, автомат снабжается подствольным гранатометом. Его, однако, можно использовать только на поверхности.

СОЧИ 24