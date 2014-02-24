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Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам

22 марта 2017, среда, 20:46 – ИА СОЧИ-24

Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам
Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам
Трагедия в Лондоне произошла ровно год спустя после теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев уверен, что это не может быть случайным совпадением.
Он заявил, что
эти два акта насилия являются звеньями одной цепи. Причем, по мнению Косачева,
совершенно не важно, кто именно их совершил – организованные террористы или
душевнобольные.
"В начальном
звене – самодовольная уверенность Запада в собственной монополии на истину, а в
последнем – непонимание глубины нынешнего кризиса мультикультурализма в Европе",
– цитируют сенатора "Известия". Также Косачев подтвердил готовность нашей
страны к максимально активному взаимодействию со странами НАТО в борьбе с
новыми вызовами и угрозами. Поскольку по отдельности или в одиночку с этим злом
не справиться.В свою очередь
поделился впечатлениями о происходящем житель Лондона Джеймс Шерратт. Он не связывает инцидент с событиями в
Брюсселе. "Атака не
выглядела хорошо организованной, в отличие от терактов в Брюсселе год назад. Я
думаю, наш мэр-мусульманин Садик сделал город неуязвимым для организованных
атак "ИГ" (запрещенная в России террористическая группировка – прим. ред.),
хотя они и хотят посеять смуту в народе", – говорит мужчина. Он полагает, что виновником
произошедшего, скорее всего, был "сумасшедший водитель-одиночка". Лондонец
сказал, что его коллеги по работе согласны с ним в этом мнении. Однако полиция
столицы Великобритании так не считает. Стражи порядка охарактеризовала события
22 марта этого года в Лондоне как террористическую атаку. По мнению
экс-директора ФСБ депутата Госдумы России Николя Ковалева, нападение на Лондон
стало возможным из-за неоднозначной работы британских властей. Также он связывает
происшествие с проявлением проблемы ближневосточных беженцев в Европе. Ковалев
подчеркнул, что сегодня ни одна страна полностью не защищена от нападения
террористов. Он напомнил, что Россия ранее не раз выступала за создание единого
международного антитеррористического фронта. Но Великобритания и ее западные
партнеры отказывались от этого, что облегчило задачу террористам. Отметим, у Ростуризма пока нет данных, есть ли среди пострадавших россияне. МИД
России призвал находящихся в Лондоне соотечественников проявлять бдительность,
избегать посещения достопримечательностей и многолюдных мест. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, в связи
с инцидентом Россия будет находиться в контакте с Великобританией. Посольство нашей
страны в Великобритании открыло "горячие линии", по которым россияне могут
сообщить информацию об инцидентах в Лондоне либо подать запрос о местонахождении
их знакомых. Напомним, вечером 22 марта автомобиль, управляемый неизвестным,
наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту. Затем он врезался в ограду на территории
парламента. Преступник выбрался из машины и напал с ножом на полицейского.Как писали Dni.ru, 22 марта 2016 года в аэропорту и метро Брюсселя произошли
взрывы. Ответственность за теракты взяла на себя "ИГ". Число погибших в столице
Бельгии исчислялось десятками, раненых – сотнями.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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