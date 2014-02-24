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Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам
22 марта 2017, среда, 20:46 – ИА СОЧИ-24
Он заявил, что
эти два акта насилия являются звеньями одной цепи. Причем, по мнению Косачева,
совершенно не важно, кто именно их совершил – организованные террористы или
душевнобольные.
"В начальном
звене – самодовольная уверенность Запада в собственной монополии на истину, а в
последнем – непонимание глубины нынешнего кризиса мультикультурализма в Европе",
– цитируют сенатора "Известия". Также Косачев подтвердил готовность нашей
страны к максимально активному взаимодействию со странами НАТО в борьбе с
новыми вызовами и угрозами. Поскольку по отдельности или в одиночку с этим злом
не справиться.В свою очередь
поделился впечатлениями о происходящем житель Лондона Джеймс Шерратт. Он не связывает инцидент с событиями в
Брюсселе. "Атака не
выглядела хорошо организованной, в отличие от терактов в Брюсселе год назад. Я
думаю, наш мэр-мусульманин Садик сделал город неуязвимым для организованных
атак "ИГ" (запрещенная в России террористическая группировка – прим. ред.),
хотя они и хотят посеять смуту в народе", – говорит мужчина. Он полагает, что виновником
произошедшего, скорее всего, был "сумасшедший водитель-одиночка". Лондонец
сказал, что его коллеги по работе согласны с ним в этом мнении. Однако полиция
столицы Великобритании так не считает. Стражи порядка охарактеризовала события
22 марта этого года в Лондоне как террористическую атаку. По мнению
экс-директора ФСБ депутата Госдумы России Николя Ковалева, нападение на Лондон
стало возможным из-за неоднозначной работы британских властей. Также он связывает
происшествие с проявлением проблемы ближневосточных беженцев в Европе. Ковалев
подчеркнул, что сегодня ни одна страна полностью не защищена от нападения
террористов. Он напомнил, что Россия ранее не раз выступала за создание единого
международного антитеррористического фронта. Но Великобритания и ее западные
партнеры отказывались от этого, что облегчило задачу террористам. Отметим, у Ростуризма пока нет данных, есть ли среди пострадавших россияне. МИД
России призвал находящихся в Лондоне соотечественников проявлять бдительность,
избегать посещения достопримечательностей и многолюдных мест. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, в связи
с инцидентом Россия будет находиться в контакте с Великобританией. Посольство нашей
страны в Великобритании открыло "горячие линии", по которым россияне могут
сообщить информацию об инцидентах в Лондоне либо подать запрос о местонахождении
их знакомых. Напомним, вечером 22 марта автомобиль, управляемый неизвестным,
наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту. Затем он врезался в ограду на территории
парламента. Преступник выбрался из машины и напал с ножом на полицейского.Как писали Dni.ru, 22 марта 2016 года в аэропорту и метро Брюсселя произошли
взрывы. Ответственность за теракты взяла на себя "ИГ". Число погибших в столице
Бельгии исчислялось десятками, раненых – сотнями.
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