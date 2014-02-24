Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам

22 марта 2017, среда, 20:46 – ИА СОЧИ-24



Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам

Трагедия в Лондоне произошла ровно год спустя после теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев уверен, что это не может быть случайным совпадением.Он заявил, чтоэти два акта насилия являются звеньями одной цепи. Причем, по мнению Косачева,совершенно не важно, кто именно их совершил – организованные террористы илидушевнобольные."В начальномзвене – самодовольная уверенность Запада в собственной монополии на истину, а впоследнем – непонимание глубины нынешнего кризиса мультикультурализма в Европе",– цитируют сенатора "Известия". Также Косачев подтвердил готовность нашейстраны к максимально активному взаимодействию со странами НАТО в борьбе сновыми вызовами и угрозами. Поскольку по отдельности или в одиночку с этим зломне справиться.В свою очередьподелился впечатлениями о происходящем житель Лондона Джеймс Шерратт. Он не связывает инцидент с событиями вБрюсселе. "Атака невыглядела хорошо организованной, в отличие от терактов в Брюсселе год назад. Ядумаю, наш мэр-мусульманин Садик сделал город неуязвимым для организованныхатак "ИГ" (запрещенная в России террористическая группировка – прим. ред.),хотя они и хотят посеять смуту в народе", – говорит мужчина. Он полагает, что виновникомпроизошедшего, скорее всего, был "сумасшедший водитель-одиночка". Лондонецсказал, что его коллеги по работе согласны с ним в этом мнении. Однако полициястолицы Великобритании так не считает. Стражи порядка охарактеризовала события22 марта этого года в Лондоне как террористическую атаку. По мнениюэкс-директора ФСБ депутата Госдумы России Николя Ковалева, нападение на Лондонстало возможным из-за неоднозначной работы британских властей. Также он связываетпроисшествие с проявлением проблемы ближневосточных беженцев в Европе. Ковалевподчеркнул, что сегодня ни одна страна полностью не защищена от нападениятеррористов. Он напомнил, что Россия ранее не раз выступала за создание единогомеждународного антитеррористического фронта. Но Великобритания и ее западныепартнеры отказывались от этого, что облегчило задачу террористам. Отметим, у Ростуризма пока нет данных, есть ли среди пострадавших россияне. МИДРоссии призвал находящихся в Лондоне соотечественников проявлять бдительность,избегать посещения достопримечательностей и многолюдных мест. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, в связис инцидентом Россия будет находиться в контакте с Великобританией. Посольство нашейстраны в Великобритании открыло "горячие линии", по которым россияне могутсообщить информацию об инцидентах в Лондоне либо подать запрос о местонахожденииих знакомых. Напомним, вечером 22 марта автомобиль, управляемый неизвестным,наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту. Затем он врезался в ограду на территориипарламента. Преступник выбрался из машины и напал с ножом на полицейского.Как писали Dni.ru, 22 марта 2016 года в аэропорту и метро Брюсселя произошливзрывы. Ответственность за теракты взяла на себя "ИГ". Число погибших в столицеБельгии исчислялось десятками, раненых – сотнями.

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