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Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина

3 марта 2017, пятница, 13:16 – ИА СОЧИ-24

Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина
Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина
Житель Лос-Анджелеса Винни Ох с помощью хирургического вмешательства пытается сделать себя похожим на бесполого инопланетянина. На данный момент 22-летний мужчина пережил уже 110 операций.
Впервые Винни Ох решился на пластическую хирургию пять лет назад, сообщает Lenta.ru. Тогда ему сделали инъекцию дермального наполнителя для увеличения объема губ. После этого он неоднократно менял форму носа и корректировал вид бровей и щек. Однако хирургическим вмешательством работа над инопланетным образом не ограничивается. Для большей правдоподобности Винни Ох носит черные контактные линзы, красит волосы в необычные цвета и накладывает специальные заостренные ногти. В будущем американец планирует скорректировать форму ушей и лба, а в челюсть и щеки вживить силиконовые
имплантаты. Мужчина также решился и на более радикальные меры – через некоторое время он удалит гениталии, соски и пупок. Согласно подсчетам, суммарная стоимость процедур составит примерно 160 тысяч долларов. Напомним, ранее медики рассказали, что мужчины охотно соглашаются на операции по удалению лишнего жира. Также популярность набирает лазерная эпиляция. Как писали Dni.Ru, представители сильного пола часто убирают "мешки под глазами" с помощью хирургического вмешательства. "Блефаропластика верхних век популярна у мужчин более старшего возраста. Сложность данной операции в том, как собственно и в целом мужской пластики, – скрыть рубцы после хирургического вмешательства. В этом случае можно предложить эндоскопическую подтяжку лба. Поднимая брови, удается открыть веко и добиться естественного результата", – заявила хирург Галия Саратовцева.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина

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сегодня, 13:15
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сегодня, 13:14
Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной

Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»

сегодня, 13:00
Трамп закрывает кормушку для вороватого Киева

Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»

сегодня, 12:45
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Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»

сегодня, 12:44
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет

В Палестине скончалась 40-летняя женщина, родившая за свою жизнь, по слухам, 69 детей. О смерти местной жительницы журналистам сообщил ее муж...»

сегодня, 12:44
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Дело в отношении 45-летнего массажиста, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, передано в суд..»
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