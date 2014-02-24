Болгария попросила отменить санкции против России

25 февраля 2017, суббота, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Болгария попросила отменить санкции против России

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за отмену антироссийских санкций. По ее словам, ограничительные меры в отношении Москвы вредят европейцам."Необходимо постепенно приступать к отмене санкций противРоссии", – заявила Йотова в интервью телеканалу "НоваТВ.По словам вице-президента Болгарии, многие страны Евросоюза согласныс этой позицией. "По этой теме звучит множество голосов даже в Германии иФранции, так как санкции вредят обыкновенным людям, которые живут в европейскихстранах", – заверила политик.Ранее пересмотреть антироссийские санкции призвал канцлерАвстрии Кристиан Керн. Он также заявил, что ограничительные меры в отношенииМосквы наносят урон по экономике Европы.Как писали Dni.Ru, Дональд Трамп в своей беседес журналистами The Wall Street Journal рассказал об условиях отмены санкцийпротив России. По его словам, Вашингтон пойдет на такой шаг в случаесотрудничества двух стран в борьбе с международным терроризмом, прежде всего вСирии и Ираке. "Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам,зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительнохорошие вещи", – сказал он.Напомним, отношения между Брюсселем и Москвой ухудшились нафоне обострения ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма сРоссией. Сначала Запад ввел санкции против отдельных россиян и компаний. Затемограничительные меры были введены в отношении целых секторов экономики. В ответМосква ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров.

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