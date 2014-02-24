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Болгария попросила отменить санкции против России
25 февраля 2017, суббота, 18:30 – ИА СОЧИ-24
"Необходимо постепенно приступать к отмене санкций против
России", – заявила Йотова в интервью телеканалу "НоваТВ.
По словам вице-президента Болгарии, многие страны Евросоюза согласны
с этой позицией. "По этой теме звучит множество голосов даже в Германии и
Франции, так как санкции вредят обыкновенным людям, которые живут в европейских
странах", – заверила политик.
Ранее пересмотреть антироссийские санкции призвал канцлер
Австрии Кристиан Керн. Он также заявил, что ограничительные меры в отношении
Москвы наносят урон по экономике Европы.
Как писали Dni.Ru, Дональд Трамп в своей беседе
с журналистами The Wall Street Journal рассказал об условиях отмены санкций
против России. По его словам, Вашингтон пойдет на такой шаг в случае
сотрудничества двух стран в борьбе с международным терроризмом, прежде всего в
Сирии и Ираке. "Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам,
зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно
хорошие вещи", – сказал он.
Напомним, отношения между Брюсселем и Москвой ухудшились на
фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с
Россией. Сначала Запад ввел санкции против отдельных россиян и компаний. Затем
ограничительные меры были введены в отношении целых секторов экономики. В ответ
Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров.
Источник:
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