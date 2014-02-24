Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине

25 марта 2017, суббота, 11:29 – СОЧИ-24



Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили нашел для себя новое занятие. Политик будет вести ток-шоу на украинском канале ZIK."Только что позвонили с телеканала Zik. Пригласили на новое ток-шоу. Ведущий Михо Саакашвили. Новый тренд – политики ведущие. Рабинович, Ляшко и теперь Саакашвили. Ну, что, похоже еще одна вакансия прошла мимо меня", – написал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Борислав Береза.Подписчики парламентария тут же высмеяли Саакашвили. "Это юмористическое шоу?" – спросил один из пользователей Сети. "Бои депутатов и др без правил. Рейтинги за шкалят фудбол забудут", – подхватил другой (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)Как писали Dni.Ru, президент Украины Петр Порошенко уволил Михаила Саакашвили с поста одесского губернатора 9 ноября 2016 года, после того как двумя днями ранее тот написал заявление об отставке. Экс-губернатор сразу же объявил о создании собственной политической партии и пообещал добиться проведения досрочных парламентских выборов на Украине. Тогда же Саакашвили заявил, что разочарован президентом страны и рассказал, как пытался сражаться с коррупцией в Одесской области, но не смог ничего добиться. "Украине нужны настоящие перемены, но не их имитация", – говорил Саакашвили.Напомним, главой Одесской области экс-президент Грузии был назначен 30 мая 2015 года. До этого он получил украинское гражданство в соответствии с указом Порошенко, который пообещал Саакашвили поддержку.За время руководства регионом Саакашвили не раз становился героем скандалов. Самый яркий эпизод произошел в декабре 2015 года, когда на заседании Национального совета реформ Саакашвили затеял словесную перепалку с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, и тот, чтобы остудить пыл губернатора, плеснул ему водой в лицо.

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